Nichelino ricorda e omaggia l'ex sindaco Rodolfo Camandona

Un tuffo nella storia e nel passato per ricordare una figura che era stata molto importante nei difficili anni del Dopoguerra. Nichelino ha ricordato e omaggiato la figura di Rodolfo Camadona, primo sindaco della città dopo la Liberazione.

L'omaggio di Tolardo

In Comune è stato ricevuto il figlio Giorgio, che assieme all'attuale primo cittadino Giampiero Tolardo ha ricordato la figura del padre, "che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità, non solo per il suo impegno politico, ma per la sua dedizione al bene comune", ha sottolineato l'attuale sindaco.