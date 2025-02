Universiadi, numeri record per Torino 2025. Il commosso ricordo di Matilde Lorenzi [VIDEO]

È stata un grande successo la 32esima edizione dei Giochi Mondiali Universitari, un evento record per i numeri raggiunti e per Torino. La kermesse è stata anche l'occasione per ricordare Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice della Nazionale mancata lo scorso ottobre in un tragico incidente. Raccolti 27 mila euro per la Fondazione

Infatti, per ogni biglietto venduto durante queste Universiadi Invernali, è stato donato 1€ a favore del Charity Partner delle Fisu World University Games, la Fondazione Matilde Lorenzi. L'assegno simbolico di 27.210 Euro, è stato consegnato dal Presidente del Comitato Alessandro Ciro Sciretti ad Adolfo Lorenzi, papà di Matilde.

"Matilde voleva andare all'Università, quindi questa straordinaria collaborazione con i Torino 2025 FISU World University Games rappresenta per la Fondazione molto più di una semplice partnership, ma anche un'opportunità concreta per promuovere la sicurezza sulle piste da sci e sensibilizzare giovani atleti e appassionati sul valore della prevenzione – ha spiegato Adolfo Lorenzi – Grazie alla scelta della Fisu abbiamo raggiunto una cifra davvero significativa. Questo contributo ci permetterà di continuare a investire in ricerca, formazione e sviluppo di nuove soluzioni per ridurre i rischi nello sci".

Numeri record: "Piemonte sempre più attrattivo"

Nell’arco dei dieci giorni dei Torino 2025 FISU World University Games, sono stati oltre 2565 gli atleti, provenienti da 54 delegazioni da tutto il mondo, che si sono sfidati in ben tredici discipline diverse. Tra gli sportivi in gara sono stati 89 gli italiani impegnati nelle competizioni, conquistando 15 medaglie in totale: 4 ori, 5 argenti e 6 bronzi.

Ma sono soprattutto gli aspetti turistici ed economici ad aver raggiunto grossi numeri: l'evento infatti ha raggiunto l'importante risultato dei tanti alberghi occupati, pari a 26.500 notti di hotel, cifre che se messe in fila sarebbero paragonabili a 72 anni.

Il numero di accreditati alle gare è stato di oltre 15mila persone, mentre il numero totale di biglietti venduti supera i 100mila spettatori. Inoltre, le Cerimonie di apertura e chiusura, l’Exhibition Gala al Palavela, le gare semifinali e le finali hanno raggiunto tutti il sold out.

Sciretti: "Un percorso partito da lontano"

"Questo percorso è partito al maggio 2021, quindi molti anni dj lavoro di squadra affinché tutto questo potesse avvenire – ha commentato il Presidente del Comitato Organizzatore di Torino 2025, Alessandro Ciro Scirett i– Abbiamo avuto 54 nazioni partecipanti con oltre il 90% delle preiscrizioni confermate, per un totale di 2565 delegati e oltre 93 premi consegnati. Un dato importante è che non abbiamo avuto alcun caso positivo di dopping. Inoltre durante i giochi la zecca ha emesso un francobollo apposito per celebrale le gare, emesso il 13 gennaio con oltre 200mila esemplari".

"I numeri ci sono e sono positivi, dimostrando come questo evento sia stata una grossa opportunità per la città – ha spiegato l'assessore ai Grandi Eventi, Mimmo Carretta – Un lavoro di squadra importante, dove Torino ha voluto accogliere i giochi nel migliore modo possibile, mettendo in buona luce la città per attirare investimenti. Le Universiadi sono un messaggio chiaro, rivolto alla vocazione della città di essere metropoli universitaria capace di attirare talenti".

"I risultati sono davvero importanti, abbiamo vissuto un evento unico che ha unito atleti normodotati con atleti affetti da disabilità – ha dichiarato la Sottosegretaria alla Presidenza della Regione Piemonte, Claudia Porchietto – Per la prima volta le universiadi hanno messo insieme la normalità, lanciando un messaggio alle olimpiadi ancora diviso nella due tipologie di gare in momenti differenti. E stato un piacere vedere tanti giovani girare per Torino e per il Piemonte, dobbiamo essere capaci davvero di attrarre le nuove generazioni perché abbiamo delle bellezze uniche sul nostro territori".

"Sport come strumento per attirare i giovani"

Anche sul fronte mediatico le Torino 2025 Fisu World University Games hanno saputo raggiungere importanti traguardi, dove il network FISU ha collezionato circa mille ore trasmesse sulle TV lineari di tutto il mondo, e oltre 140 ore di trasmissione in diretta su Eurosport. Mentre per la Cerimonia di Apertura è stata stimata una media di circa 85 milioni di visualizzazioni, oltre a più di 10.000 pubblicazioni online tracciate.

Torino quindi si consolida come importante città universitaria, capace di coniugare sport e studio in un unico evento, proprio come per le Fisu World University Games. A testimonianza di questi traguardi anche gli atenei torinesi si dicono soddisfatti, soprattutto di essere riusciti ad attirare molti giovani.

"L'Università di Torino grazie alle Universiadi ha ottenuto importanti risultati, perché in realtà lo sport non è solo una sfaccettatura degli atenei ma è anche uno strumento che riesce ad attirare i giovani – ha raccontato il Professor Christopher Cepernich, in rappresentanza dell'Università di Torino – Inoltre si sono mossi stage e tirocini, per un totale di circa 71 attività, che hanno consentito agli studenti una crescita professionale oltre che sociale".

"L'edizione del 2025 confermiamo essere stata di successo, mettendo in evidenza il motore innovativo dello sport– ha dichiarato la prof.ssa Tania Cerquitelli del Politecnico – In questo contesto il Politecnico assume un valore importantissimo, per il benessere della società, dell'innovazione e della ricerca. Dobbiamo investire nella crescita delle persone e nella società del domani". In corsa per un bis nel 2027