Con "Made in Grugliasco" aziende e scuole insieme nel nome del lavoro

Non è mai facile fa incontrare scuole e mondo del lavoro. L'amministrazione comunale, per la seconda volta, ci ha provato con successo grazie alla seconda edizione di "MADE IN GRUGLIASCO: aziende e scuole del territorio si sono incontrate per investire sul futuro dei giovani”.

L'evento, organizzato dalla Città di Grugliasco, si è svolto venerdì 14 febbraio, presso il Parco culturale Le Serre. Sono state coinvolte contemporaneamente 12 aziende del territorio, 12 testimonial e 500 studenti dell'ultimo anno degli istituti superiori di Grugliasco, con l'obbiettivo di favorire un contatto diretto tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e la formazione offerta ai giovani.

L’edizione 2025 si avvalsa della collaborazione attiva della Regione Piemonte – Assessorato Istruzione formazione e Lavoro presente sia con i servizi del Sistema regionale di orientamento OOP, degli ITS Academy e del Programma Mip – Mettersi in proprio, sia con l’organizzazione di due focus specifici, per offrire ai ragazzi tutte le informazioni finalizzate ai diversi percorsi di inserimento lavorativo degli giovani.

Presente anche Agenzia Piemonte Lavoro con il Centro per l’impiego di Rivoli e il Patto Territoriale Zona Ovest.

«Dopo il successo dello scorso anno – spiegano il sindaco Emanuele Gaito e l'assessore al lavoro di Grugliasco Luciano Lopedote – abbiamo deciso di riproporre questo evento sollecitati anche dalle richieste delle scuole e delle aziende. Un evento che da la possibilità ai ragazzi di conoscere le realtà presenti sul nostro territorio e le opportunità per il futuro. Quest’anno tra le novità l'intelligenza artificiale e il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali per far conoscere ai ragazzi anche i contratti di lavoro. Ma non solo. Questa edizione ci ha spinto ad arricchire ulteriormente le opportunità offerte ai nostri studenti, con la possibilità di partecipare a quattro focus group su temi di grande impatto ed interesse quali: l'intelligenza artificiale, l’imprenditorialità, gli ITS Academy, Contratti di Lavoro».

L'intenso programma della giornata, ha previsto lo svolgersi in contemporanea di: working simulation, prove di colloqui di lavoro, interazioni dirette con testimonial aziendali e partecipazione ai focus group, allo scopo di fornire agli studenti un'esperienza formativa unica.

Il vicesindaco e assessore all’istruzione di Grugliasco Elisa Martino ringrazia tutte le scuole secondarie che hanno aderito attivamente: «Hanno preparato nelle classi i propri studenti a cogliere tutte le opportunità offerte dal salone - dice l’assessore Martino - occasione unica di un esperienza di orientamento diretta e “sul campo».