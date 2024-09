Firrao (Torino Bellissima): "Obblighiamo i cittadini a fare la differenziata, ma il Comune non la fa"

"Obblighiamo tutti i cittadini a fare la differenziata e non siamo in grado di farla a Palazzo Civico". E' questo il j'accuse che arriva dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao al Comune, al termine di una commissione dedicata ad Amiat ed alla raccolta rifiuti.

La critica del consigliere di minoranza parte dalla Sala Orologio, dove è presente un boccione dell'acqua con i bicchieri di plastica a disposizione di chi frequenta il Municipio. Il problema è che poi i bicchieri, una volta usati, vengono buttati nel cestino dell'indifferenziata.

"Il bidone - osserva Firrao - è un po' pieno di tutto". "E purtroppo è così in quasi tutto il Palazzo: predichiamo bene e razzoliamo malissimo" conclude il consigliere di Torino Bellissima.

"In Comune c'è la differenziata"

A replicare la Città, che precisa come in ciascun ufficio sia presente "la raccolta della carta, così come presso gli spazi comuni sono disponibili bidoni per la differenziata di plastica, carta, vetro e lattine. In prossimità dei fotocopiatori sono inoltre presenti ECO BOX per la raccolta dei toner esausti, i quali vengono poi successivamente ritirati dalla ditta incaricata".