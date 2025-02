A Sestriere tutto pronto per la tre giorni di Coppa del Mondo di Sci

Il palcoscenico è pronto, la storica pista Kandahar G.A. Agnelli di Sestriere è stata tirata a lucido, barrata alla perfezione dallo staff della divisione sportiva della Vialattea in collaborazione con le Scuole di Sci e gli Alpini della Brigata Alpina Taurinense. Palcoscenico che il 21, 22 e 23 febbraio vedrà esibirsi le migliori atlete del mondo impegnate nella tappa dell’Audi Fis Ski World Cup che riprende il suo cammino verso il finale di stagione dopo la pausa per i Mondiali di Saalbach-Hinterglemm (Austria).



“Tutto procede secondo la tabella di marcia che ci siamo prefissati – spiega Gualtiero Brasso Presidente del Comitato Organizzatore – abbiamo barrato la pista e stiamo ultimando gli ultimi dettagli di allestimento delle varie aree di gara e di accoglienza per il pubblico. Pubblico che, assieme alle atlete in gara, sarà al centro dello spettacolo con eventi, grandi ospiti e tante sorprese durante l’intero weekend. Il tutto grazie alla collaborazione con Regione Piemonte e Comune di Sestriere, oltre a tutti i partner al nostro fianco, per una tre giorni da non perdere. Sabato pomeriggio in piazza Fraiteve avremo la cerimonia di premiazione delle atlete di Gigante e l’estrazione pubblica dei pettorali per lo Slalom di domenica che sarà anticipata da una grande festa con intrattenimento a partire dalle ore 16.30”.



“Il ritorno della Coppa del mondo di sci alpino femminile a Sestriere rappresenta un appuntamento di straordinaria rilevanza per il Piemonte e per l’intero panorama sportivo internazionale - commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo e l’assessore regionale allo Sport, Marina Chiarelli -. Questo evento non è solo una vetrina per il nostro territorio, ma anche un’opportunità unica per valorizzare le nostre montagne, il turismo e l’economia locale. La montagna piemontese è un patrimonio da preservare e promuovere, e grandi manifestazioni come questa dimostrano quanto siamo competitivi e attrattivi a livello globale. Come Regione Piemonte siamo orgogliosi di sostenere una competizione che esalta lo sport e il valore della montagna e che lascerà un’eredità importante in termini di visibilità e crescita per le nostre comunità alpine”.



Programma sportivo: tre giorni di gara per la Coppa del mondo di sci alpino femminile.

Venerdì 21 febbraio il primo Slalom Gigante con la prima manche alle ore 10.30 e la seconda alle 13.30. Sabato 22 febbraio il secondo Slalom Gigante: due le manche con partenza alle 11.00 e alle 14.00. Alle 18.30 in Piazza Fraiteve la premiazione delle atlete del Gigante ed il sorteggio dei pettorali per l’ordine di partenza dello Slalom. Domenica 23 febbraio lo Slalom Speciale: alle ore 9.30 la prima manche e alle 12.15 la seconda. Al termine della seconda manche dello Slalom si terrà la premiazione ufficiale delle atlete vincitrici direttamente nel parterre.



La Coppa del mondo di sci alpino a Sestriere nel ricordo di grandi campioni del passato.

Giustina Demetz – Prima donna italiana a vincere una gara in Coppa del mondo di sci proprio a Sestriere. “Ho un bellissimo ricordo di Sestriere, nel 1967, primo anno in cui si disputò la Coppa del mondo di sci. Non avevo mai vinto e, qui a Sestriere, sul tracciato della Banchetta mi sono piazzata al primo posto a pari merito con Maria Goetschel. Sono stata così la prima donna italiana in assoluto a vincere un appuntamento di Coppa del mondo. In bocca al lupo alle nostre ragazze azzurre: sono fiera e contenta di vederle salire sul podio di Coppa del Mondo”.

Ninna Quario – Quattro vittorie in Coppa del mondo, mamma di Federica Brignone - “La Kandahar G.A. Agnelli di Sestriere è una pista di quelle che piacciono a noi italiani perché è tecnica, ripida e spesso molto ghiacciata. In Gigante si parte molto ripido, poi c’è una parte per tirare un po’ il fiato prima di affrontare il muro finale. È bellissima perché dal traguardo il pubblico può vedersela praticamente quasi tutta, una vera emozione per atleti e spettatori. Sestriere è da sempre un posto magico per me: qui nel 1983 ho ottenuto la mia quarta e ultima vittoria in uno Slalom di Coppa del mondo e poi anni dopo, nel 2020, ho gioito per la vittoria di mia figlia, Federica, al termine di una gara pazzesca vinta pari merito con Petra Vhlova con 1 centesimo di margine su Mikaela Shiffrin, terza a completare il podio”.

Piero Gros – Vincitore della Coppa del Mondo generale e di Gigante nel 1974, campione olimpico e iridato nello Speciale a Innsbruck 1976. “Sulla Kandahar di Sestriere non ho mai vinto in Coppa del mondo perché quando correvo io non era a calendario ma conservo un bel ricordo in quanto qui ho vinto i Campionati Italiani. La Kandahar di Sestriere è una delle migliori piste del circuito di Coppa del mondo: qui si sono svolti i Mondiali del 1997 e le Olimpiadi del 2006 e tanti appuntamenti di Coppa del mondo. Saranno tre gare fantastiche su un tracciato che parte molto ripido nella parte alta ed un finale più dolce dove serve far scorrere lo sci. Una pista spettacolare capace di regalare forti emozioni”.