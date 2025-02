Dal 26 al 28 settembre torna Salone dell'Auto Torino: no sfilate nel centro, le parate "traslocano" a Venaria e Revigliasco

Il Salone Auto Torino tornerà dal 26 al 28 settembre: per l'edizione 2025 le location dell'evento saranno piazza Castello, Piazzetta e Giardini Reali. Complici i lavori in via Roma - ma anche l'incidente dello scorso anno in piazza San Carlo, quando una vettura da rally dopo un testa coda finì sulla folla ferendo una parte del pubblico - nel centro del capoluogo non ci saranno sfilate di auto.