Grugliasco, presentato alla scuola "66 Martiri" il progetto assorbenti biodegradabili

L'Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione e l'Assessorato all'Ambiente, ha deciso di avviare un progetto pilota, all'interno delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Grugliasco, che prevede la messa a disposizione, gratuitamente, di assorbenti igienici biodegradabili, presso i servizi igienici degli Istituti.

Il progetto ha tre principali obiettivi:

1 – La parità di genere: Riduzione delle disuguaglianze di genere e promozione della salute femminile.

2 – Salute ambientale: Miglioramento dell'igiene pubblica e riduzione dei rifiuti non biodegradabili.

3 – Colmare il divario: Aumento della partecipazione sociale ed economica delle donne.

In particolar modo il progetto è volto al miglioramento del benessere femminile nei luoghi di studio e lavoro con soluzioni innovative e sostenibili e ha come mission quella di colmare il divario di genere per ridefinire la cura personale, a partire dall'esperienza delle mestruazioni.

Inoltre rientra all'interno di azioni ecosostenibili al fine di promuovere scelte più consapevoli per il rispetto dell'ambiente, raggiungendo così anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale (SDGs) dell'ONU.

Il 18 febbraio si è svolto un primo incontro formativo presso l'auditorium “66 Martiri” di Grugliasco in via Olevano che ha coinvolto gli studenti della scuola “66 Martiri”. Lunedì 24 febbraio toccherà ai ragazzi della scuola media “Levi” a borgata Paradiso.

«L'idea di avviare un progetto pilota all'interno delle scuole secondarie di primo grado di Grugliasco, che prevede la messa a disposizione, gratuitamente, di assorbenti igienici biodegradabili, presso i servizi igienici degli Istituti – spiega il vicesindaco e assessore all'istruzione Elisa Martino – ha come obiettivi la parità di genere con la riduzione delle disuguaglianze di genere e promozione della salute femminile; la salute ambientale con il miglioramento dell'igiene pubblica e riduzione dei rifiuti non biodegradabili e colmare il divario con l'aumento della partecipazione sociale ed economica delle donne».