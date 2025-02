Raspini apre le porte agli studenti dell'ESCP Business School di Torino

La visita è stata un’occasione per i futuri manager per addentrarsi nei processi di produzione, ma anche nella successiva comunicazione di un importante brand nazionale. Ha permesso loro di seguire da vicino il grande lavoro e gli innumerevoli e minuziosi controlli che caratterizzano, passo dopo passo, la lavorazione della salumeria di qualità, fino a prodotto finito.

“Per Raspini è stato davvero un grande orgoglio, aver ospitato e aver potuto contribuire al processo di formazione dei futuri manager e proprietari di aziende alimentari italiane e non solo – ha dichiarato Emilia Lisdero, responsabile Marketing – ma è stato importante anche aver fatto apprezzare come un’importante realtà industriale, possa ancora mantenere una fondamentale parte di lavorazione artigianale, data da una lunga esperienza e tradizione. Abbiamo inoltre portato gli studenti a comprendere la complessità esistente dietro alla lavorazione di prodotti presenti quotidianamente sulle tavole, sovente percepiti come estremane semplici, che sono invece frutto di un Know-how importante”

Alla visita è seguita una presentazione tramite slide sulla storia aziendale che ha avuto inizio in una cascina, a Viotto di Scalenghe, nel 1946, e si è sviluppata, negli anni, attorno al nucleo centrale fino a raggiungere gli attuali 61.000 mq di stabilimento. La presentazione, oltre a puntualizzare i passaggi più importanti che hanno trasformato una piccola produzione artigianale in un’industria, ha messo in evidenza le importanti acquisizioni dello stabilimento di Prosciuttificio Rosa nel 2002, specializzato nei prosciutti cotti di Altissima qualità e del Prosciuttificio San Giacomo di Sala Baganza (PR), nel 2018, specializzato in prosciutti crudi di Parma DOP. Acquisizioni che consentono al Gruppo Raspini di comporre un’offerta completa e di grande prestigio, apprezzata dal mercato nazionale e internazionale.