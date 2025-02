L'eccellenza del volontariato, torna il premio "Gigi Guglielmini"

L’associazione Casa Arcobaleno Odv è entusiasta di annunciare la seconda edizione del Premio “Gigi Guglielmini per il Volontariato e l’Impatto sulla Comunità”, un’iniziativa nata per celebrare e riconoscere l’eccellenza nell’ambito del volontariato e delle attività che generano un impatto positivo sulle comunità. Il Premio si rivolge a tutte le organizzazioni, dai enti del Terzo Settore alle imprese sociali, dalle reti associative ai gruppi informali di cittadini, e mira a premiare chi contribuisce attivamente al benessere sociale, promuovendo valori come la solidarietà, l’inclusione e il sviluppo sostenibile.

Obiettivo del premio

Il Premio Gigi Guglielmini si propone di riconoscere coloro che, con il proprio impegno, riescono a trasformare le comunità attraverso progetti che spaziano dal volontariato all’innovazione sociale. Saranno valutati in particolare progetti con un forte impatto sanitario e sociale che rispondano ai bisogni locali, con un’attenzione particolare alle buone pratiche e alla replicabilità dei risultati.

Come candidarsi

Le organizzazioni e i ricercatori interessati a partecipare possono inviare i propri contributi entro il 15 maggio 2025, all'indirizzo email ejvcbp@odvcasarcobaleno.it. I progetti presentati saranno esaminati da una commissione di esperti composta da accademici e rappresentanti del volontariato, che valuteranno i seguenti criteri:

1. Capacità di promuovere il volontariato e di creare un impatto positivo sulla comunità.

2. Innovazione nei contenuti e nella rappresentazione comunicativa.

3. Diffusione di buone pratiche sul territorio regionale e nazionale.

4. Rigorosità metodologica.

5. Replicabilità dei risultati.

Categorie e Premi

Il Premio sarà assegnato in tre categorie principali:

• Articoli scientifici

• Bilanci sociali e Bilanci POP

• Poster, protocolli e report di valutazione d’impatto

Per ciascuna categoria, il vincitore riceverà un attestato di riconoscimento e la pubblicazione del proprio lavoro sulla rivista scientifica European Journal of Volunteering and Community-Based Projects, una rivista accreditata ANVUR (Area 13). Inoltre, i vincitori delle categorie "Articoli scientifici" e "Bilanci sociali e Bilanci POP" riceveranno un premio economico di 400 euro, mentre il vincitore della categoria "Poster, protocolli e report di valutazione d’impatto" sarà premiato con 200 euro.

Cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione si terrà il 3 giugno 2025, e sarà possibile partecipare anche in modalità virtuale. Questo evento rappresenta un’importante occasione per mettere in luce il valore del volontariato e del Terzo Settore, promuovendo la collaborazione tra le organizzazioni non profit e la cittadinanza attiva.

Patrocini

L’iniziativa è patrocinata dal Rotary Club Asti e gode del patrocinio morale di Sidrea e del Rotary Distretto 2032.

L’impatto atteso