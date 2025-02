Studenti e studentesse del Piemonte alle prese con la fisica delle particelle e le sue applicazioni in medicina

Sono 240 le studentesse e gli studenti delle scuole superiori piemontesi che quest'anno partecipano alle International Masterclasses di fisica delle particelle e di fisica applicata alla salute, organizzate a Torino dalla Sezione di Torino dell’Infn, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in stretta collaborazione con Università di Torino.

Gli studenti e le studentesse, che parteciperanno in contemporanea con i loro coetanei di altri Paesi, potranno capire come funziona la ricerca in fisica delle particelle analizzando direttamente i dati di alcuni tra i più importanti esperimenti dell’acceleratore Lhc (Large Hadron Collider) del Cern di Ginevra, Svizzera, e dell’acceleratore superKekb del laboratorio Kek di Tsukuba, Giappone, e scopriranno come la ricerca in fisica possa aiutare la medicina e in particolare la radioterapia oncologica. Primo evento

Il primo appuntamento è oggi, 21 febbraio, con la masterclass sulla fisica medica, in cui le studentesse e gli studenti scopriranno come la fisica si applica alla medicina e lavoreranno direttamente su un software sviluppato dal Centro Tedesco di Ricerca sul Cancro Dkfz di Heidelberg, per vivere l’esperienza di essere ricercatori e fisici medici per un giorno. Oltre all’esercitazione pratica e ai seminari si terrà la visita all’acceleratore lineare (Linac) della Sezione Infn di Torino e il tour virtuale del Cnao, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, l’unico centro in Italia in grado di trattare i pazienti sia con protoni sia con ioni carbonio. A marzo

Gli appuntamenti torinesi continuano a marzo, con la masterclass sull’esperimento Cms, installato all’Lhc del Cern (21 marzo), e con la masterclass sull’esperimento Belle II del Kek (19 marzo). Come sempre durante le International Masterclasses, le attività si tengono nelle aule universitarie e sono divise tra seminari sugli argomenti fondamentali della fisica ed esercitazioni al computer in cui gli studenti delle scuole superiori analizzeranno i dati provenienti dagli esperimenti del Cern o del Kek. Grazie ad essi potranno scoprire come funziona la ricerca scientifica per risolvere attuali misteri della fisica delle alte energie.

In tutte le masterclass, alla fine di ogni giornata, proprio come in una vera collaborazione di ricerca internazionale, i giovani che partecipano alle masterclass contemporaneamente in Italia e negli altri Paesi del mondo si ritroveranno in videocollegamento con il Cern di Ginevra o con il Kek di Tsukuba, per discutere insieme i risultati emersi dalle analisi dei dati o di quanto ottenuto nel mettere a punto un piano di trattamento per la cura di un tumore in alcuni organi selezionati per l’attività di laboratorio. L’iniziativa