Volley, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 va a Roma per la terzultima giornata di campionato

La terzultima giornata della regular season della Serie A1 Tigorà porta la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al PalaTiziano di Roma per affrontare la SMI Roma Volley. La partita si giocherà domani, domenica 23 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 16.

Si tratta della prima delle tre sfide che in venti giorni opporrà le biancoblù alle capitoline, Chieri e Roma infatti nelle prime due settimane di marzo si sfideranno anche nelle finali della CEV Challenge Cup. Ora però non è tempo di pensare alla coppa. Quelli in palio sono 3 punti importantissimi per il campionato di entrambe di squadre. Le ragazze di Bregoli devono vincere almeno due delle ultime tre partite e conquistare 6 punti per essere matematicamente quinte in classifica, senza dipendere dai risultati di Busto Arsizio. Roma da parte sua è impegnata nella volata per evitare la retrocessione e, forte dei 7 punti su 9 ottenuti nelle ultime tre partite in casa, è determinata a sfruttare al meglio il fattore campo.

Chieri ha vinto 3-1 la partita d’andata e complessivamente quattro dei cinque precedenti. Fra le chieresi hanno difeso in A2 i colori di Roma Ilaria Spirito e Gaia Guiducci, mentre fra le capitoline l’unica ex è Claudia Provaroni. Da segnalare nel roster di Roma anche la presenza del libero chierese Giorgia Zannoni.

«A Roma ci attende una partita importantissima – sottolinea il secondo allenatore Marco Rostagno – Stiamo lottando per il quinto posto, sappiamo che non è semplice ma è un piazzamento a cui teniamo molto anche perché potrebbe darci qualche vantaggio nei play-off scudetto. Roma è un’avversaria che sta lottando per la salvezza e non è assolutamente da sottovalutare, né nell’immediato né in funzione del fatto che la ritroveremo nelle finali di Challenge. Le tre partite ravvicinate contro di loro non ci devono distrarre: l’unica cosa che ora conta sono i 3 punti che ci servono per il campionato. E’ una trasferta insidiosa. Da un punto di vista tecnico è una partita in cui sicuramente sarà importante la nostra fase break, quindi battuta, muro, difesa e contrattacco: dovremo essere molto incisivi».