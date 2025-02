"Oggi butta bene!", al via la nuova campagna di Torino per smaltire i rifiuti in modo corretto

"Oggi butta bene!" è il claim della nuova campagna di comunicazione che Città di Torino, in collaborazione con Amiat e GTT, lancia per sensibilizzare la cittadinanza sull'adozione di comportamenti corretti nel conferimento dei rifiuti e per il rispetto dell'ambiente.



Saranno oltre mille i nuovi manifesti, previsti con due grafiche e in formato 100x140, che da oggi faranno progressivamente la loro comparsa con affissioni e tramite comunicazione sui mezzi di trasporto pubblico di GTT.



Il focus della campagna in particolare porterà l'attenzione su due tipologie di rifiuti, ingombranti e deiezioni canine, e su come piccoli gesti da parte di tutti possono concretamente fare la differenza nel prendersi cura del territorio e migliorare al tempo stesso il servizio che Amiat rende alla città.



La campagna di questi giorni è la prima parte di una più articolata che, quest'estate, vedrà una seconda ondata di affissioni focalizzate su altre due tipologie di rifiuti, ancora in fase di definizione.