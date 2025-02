Lingotto Musica: le Variazioni Goldberg secondo Angela Hewitt il concerto in Sala 500

L’arte di costruire una perfetta cattedrale sonora a partire da un semplice tema. Sono le monumentali trenta Variazioni Goldberg BWV 988 di Johann Sebastian Bach, baluardo del repertorio occidentale per tastiera, al centro del quarto appuntamento della nuova rassegna dei Pianisti del Lingotto che martedì 4 marzo, alle 20.30 in Sala 500, vede per la prima volta protagonista a Lingotto Musica la signora del pianoforte Angela Hewitt. Artista canadese fra le più note e apprezzate al mondo, che ha consacrato la sua blasonata carriera al Kantor di Lipsia con esecuzioni integrali, registrazioni e una miriade di progetti, Hewitt si cimenta con uno dei suoi “cavalli di battaglia” più amati a cinquant’anni esatti dalla prima esecuzione.



