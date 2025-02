Un Carnevale all'insegna dello sport al Palavillage di Grugliasco

Il Palavillage di Grugliasco si prepara a festeggiare il carnevale con una full immersion nello sport. Sabato 1° marzo gli appassionati di padel e beach volley potranno cimentarsi in un doppio torneo, tra pallina e racchetta e sabbia, rete e palla.

Dalle 12 alle 24 è in programma la 12 ore di beach volley. I tre campi di Palavillage ospiteranno infatti il torneo maschile, femminile e misto organizzato in collaborazione con Tsunami Beach Volley. Un tuffo virtuale in spiaggia pur restando in città.

Parallelamente, a partire dalle ore 16 e fino alle 24, i campi da padel indoor di Palavillage saranno teatro di una 8 ore non stop di padel. Un torneo a squadre (4 uomini e 2 donne) di tutti i livelli per sfidarsi tra amici divertendosi e provare a vincere i premi messi in palio da Gino Auto, Menabrea e Prato Nevoso Ski.

Una giornata di sport e intrattenimento accompagnata da dj set e spaghettata finale riservata a tutti i partecipanti.