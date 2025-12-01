Dal cyberstalking al doxxxing, None guida alla scoperta della violenza ‘on-life’

Si parlerà di cyberstalking e di doxxxing, spiegando come la violenza si trovi ovunque: online e offline. Più precisamente ‘on-life’: un’espressione del filosofo Luciano Floridi, che si riferisce a un mondo in cui i confini tra reale e virtuale sono scomparsi.

Il Comune di None, in collaborazione con l’Informagiovani organizza un laboratorio formativo che si svilupperà in due incontri, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per affrontare il tema del rispetto digitale e di genere. Questi incontri rientrano nel calendario delle attività territoriali promosse in occasione del 25 novembre, ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi gli strumenti utili a riconoscere e contrastare le forme di aggressione che si manifestano negli spazi online.

Secondo i dati riportati dagli organizzatori, il 30% degli adolescenti in Italia dichiara di essere stato esposto a episodi di violenza digitale quali molestie, diffusione non consensuale di immagini, insulti e fenomeni di esclusione sociale. Comportamenti che, pur sviluppandosi spesso in contesti percepiti come informali (proprio perché virtuali), producono conseguenze reali sul benessere psicologico delle vittime.

Il programma del laboratorio prevede due appuntamenti: il primo incontro si terrà domani, martedì 2 dicembre, dalle 15,30 alle 17,30 ed è dedicato al riconoscimento delle diverse forme di violenza di genere online e offline, dal ‘cyberstalking’ (persecuzione tramite la rete) al ‘doxxing’ (diffusione di informazioni personali online); il secondo è previsto per martedì 9 dicembre, sempre dalle 15,30 alle 17,30, con un approfondimento sulle modalità di tutela e sulle risorse disponibili sul territorio. Entrambe le attività si svolgeranno nella ‘Biblioteca Civica di None’, in piazza Michele Ghio 2.

Per iscriversi, cliccare qui.