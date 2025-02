Il Porto Aperto aiuta a studiare con Legg-io chi ha difficoltà

Dopo Luserna San Giovanni e Torre Pellice arriva anche a Pinerolo il progetto Legg-Io, un’iniziativa per fornire supporto allo studio.

Il servizio si rivolge in particolar modo a chi presenta disturbi dell’apprendimento come Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento) o Bes (Bisogni Educativi Speciali), con l’obiettivo di identificare il metodo di studio più efficace per ogni studente.

“Non c’è un metodo standard che possa andar bene per tutti, attraverso un affiancamento individuale cerchiamo di rispondere alle esigenze specifiche di ognuno, per creare un metodo di studio personalizzato” sottolinea Francesca Biglieri, responsabile del progetto, che spiega come Legg-Io sia un servizio aperto a tutti, anche a chi non possiede una diagnosi formale ma ha bisogni di aiuto nello studio: “L’obiettivo è che i ragazzi e le ragazze riescano a replicare in autonomia a casa, quello che imparano con noi".

Il progetto, gestito dalla Diaconia Valdese sotto il servizio Giovani e Territorio, è pensato sia per i bambini della scuola primaria che per i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Le sessioni di supporto, gestite da un personale specializzato, iniziano tipicamente con un’ora settimanale e possono essere aumentate o diminuite in base alle esigenze.

Attualmente a Pinerolo il servizio si svolge nel Porto Aperto Social Point di via Nazionale 32 ed è attivo il mercoledì ed il giovedì pomeriggio. Il costo orario è variabile in base alla fascia Isee della famiglia, che determina la tariffa oraria.

Per prendere appuntamento contattare la tutor al seguente indirizzo email gdamiano@diaconiavaldese.org o visitare il sito Internet Giovani e Territorio.