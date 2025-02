Chieri, apre il bando per riqualificare le facciate di via Monti

La Fondazione Contrada Torino Onlus, su incarico dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, in collaborazione con il Comune di Chieri, lancia ufficialmente la OPEN CALL ARTWORK ©, un bando aperto ad artisti, designers e architetti per la realizzazione di un'importante opera di arte urbana sulle facciate del complesso di edilizia sociale di via Monti a Chieri.

L'iniziativa si inserisce nell’ambito del PINQuA - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare “resiDenza-resiLIenza-Ambito Torino Sud”, finanziato con fondi PNRR e realizzato da Atc in accordo con la Città Metropolitana di Torino.

«Con il lancio di questa call rivolta ad artisti - spiega Maurizio Pedrini, Presidente di Atc del Piemonte Centrale - entra nel vivo la quarta fase di un progetto più ampio di riqualificazione del complesso di via Monti a Chieri, che, grazie a un finanziamento di oltre 1 milione di euro di fondi PINQuA - PNRR, prevede la realizzazione di un’opera murale sulle facciate, la riqualificazione del piano pilotis dello stabile, la ristrutturazione di 11 alloggi al momento non locati, oltre all’intervento, già concluso, sui campi sportivi e da gioco. Mi auguro che la partecipazione al bando per l’artwork sia molto elevata e che l’intervento contribuisca a portare bellezza e decoro all’edificio, migliorandone la percezione tra gli abitanti e rispetto al contesto urbano circostante. Questo non vuol dire, naturalmente, che sia la soluzione a tutti i problemi: continueremo a prestare attenzione anche agli altri aspetti manutentivi, come giustamente richiesto dai residenti».

«Il progetto di riqualificazione del complesso di Via Monti - commentano il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero e l’assessora alle Politiche sociali Vittoria Moglia - ha come obiettivo quello di migliorare il contesto abitativo come quello sociale. Anche la bellezza, e quindi l’arte, sono strumenti importanti per favorire l’inclusione. Siamo consapevoli che in questa zona della città di Chieri gli abitanti vivono problematiche importanti che come Amministrazione affrontiamo da sempre, e anche abbellire due facciate con un murale di grandi dimensioni ha una sua valenza positiva. Peraltro, le tematiche selezionate dagli abitanti, i cambiamenti climatici ed il local sport, sono molto sentite dalla nostra comunità. La scelta di un murale in via Monti è coerente con l’importanza che la Street Art riveste a Chieri, basta pensare alle “panchine della legalità” nel giardino intitolato a Falcone e Borsellino, la grande installazione artistica nel Pa.T.Ch-Parco Tessile Chierese, e le numerose opere di arte muraria realizzate in diverse zone della città con il coinvolgimento delle comunità scolastiche e dei giovani artisti».

L'obiettivo di questa iniziativa è quello di valorizzare artisticamente il contesto urbano e di promuovere forme di cittadinanza attiva, coinvolgendo direttamente i cittadini nelle proposte e nei progetti che contribuiscano alla crescita economica, sociale e culturale della comunità.

“Fondazione Contrada Torino Onlus continua il proprio percorso, iniziato nel 2008, di promozione di iniziative artistiche e culturali e di valorizzazione dell'arte urbana”, afferma il direttore Germano Tagliasacchi. “Con questa open call, riprendiamo il dialogo con artisti, architetti e designers, invitandoli a confrontarsi con un contesto urbano particolarmente sensibile. L'obiettivo è quello di portare alla luce tematiche di grande attualità, come la sostenibilità ambientale, in linea con la Carta 2030 dell’ONU, e il ruolo del volley femminile da sempre considerato lo sport femminile per eccellenza, ed esempio di inclusione e soddisfazione di genere.”

Processo di partecipazione della collettività locale

Le tematiche proposte per l'opera d'arte (la sostenibilità ambientale, appunto, e il volley femminile) sono state selezionate attraverso un processo di consultazione tra ATC, Comune di Chieri, Fondazione Contrada e una rappresentanza dei residenti, a partire da un elenco più ampio fornito dalla Fondazione.

Questa partecipazione si manifesterà nuovamente con l'organizzazione di una giuria di territorio dove chi si accrediterà potrà partecipare ad uno stimolante confronto con la giuria di esperti per selezionare l'opera e l'artista che otterrà la maggioranza dei voti espressi dalle due giurie.

Come partecipare

Gli artisti, designers e architetti interessati possono presentare la propria candidatura rispondendo all'open call con una proposta progettuale in linea con i valori e gli obiettivi del programma. Le opere selezionate saranno realizzate sulle facciate dell'edificio, contribuendo alla rigenerazione estetica e sociale del quartiere.

Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione e i criteri di selezione, si invita a visitare il sito della Fondazione Contrada Torino Onlus o a contattare direttamente l’organizzazione.

Scadenza per la presentazione delle candidature: 7 Aprile 2025

Per le candidature: sul sito https://fondazionecontrada.org/open-call-artwork/ per informazioni all'indirizzo info@fondazionecontrada.org