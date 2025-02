"La prima volta": Un festival di arte, solidarietà e impegno con Emergency

Si intitola "La prima volta" e ha l’ambizione di raccontare alla città di Torino e a chiunque desideri partecipare, una serie di prime volte del tutto eccezionali. Ma, soprattutto, è la prima edizione di un ambizioso festival di una giornata organizzata da scuola internazionale di comics di Torino, in collaborazione con Emergency - organizzazione internazionale nata in Italia nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà e, allo stesso tempo, per promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Nella giornata saranno coinvolti artisti del calibro di Andrea Serio, Manuele Fior, Bianca Bagnarelli, Andrea Settimo, Lorenzo Palloni, La Tram, Francesca Torre e il cardiologo di Emergency Franco Masini.

Il festival, che si terrà nella sede e nella succursale site in via Borgone a Torino sabato 8 marzo dalle 10 alle 18, con ingresso libero, ha lo scopo di raccogliere fondi per il Centro “Salam” di cardiochirurgia di Emergency a Khartoum, in Sudan, c in cui ha lavorato proprio il dottor Franco Masini come direttore proseguendo le sue attività con un piccolo gruppo di persone anche dopo l’inizio della guerra civile che tuttora imperversa nel Paese. iEmergency è presente in Sudan dal 2004 con tre Centri pediatrici per offrire cure gratuite ai bambini fino ai 14 anni e con un Centro di cardiochirurgia a Khartoum dove cura gratuitamente pazienti provenienti da tutta l’Africa. Il Centro “Salam” ha origine da un’idea semplice: mettere in pratica un nuovo modello di intervento nei Paesi in via di sviluppo, che consideri fondamentali non solo la sanità di base e gli interventi di emergenza, ma anche cure a elevata specializzazione come la cardiochirurgia. “La mattina del 15 aprile 2023 in Sudan è iniziata la guerra. Fin da subito abbiamo deciso di restare nel Paese, rimodulando le nostre attività per continuare a garantire cure pediatriche e cardiochirurgiche adeguate” dichiara EMERGENCY. “Un impegno che ci ha portato ad aprire nuove strutture e intensificare le attività per assicurare assistenza sanitaria continuativa ai nostri pazienti, perlopiù sfollati internamente al Paese.”

Allo scopo di raccogliere fondi, scuola internazionale di comics ha pensato di organizzare una giornata con quattro grandi incontri, contornati dalle attività di docenti e studenti della scuola, dalla vendita di opere d’arte e oggetti il cui ricavato sarà devoluto all’ospedale di Khartoum di Emergency.

I quattro incontri , saranno nello specifico i seguenti:

h 10:30 / 11:30 - LA GUERRA, LA PRIMA VOLTA

con Franco Masini e Lorenzo Palloni (modera Jacopo Masini)

I fronti di guerra aperti sono moltissimi e ogni giorno è necessario intervenire per prestare cure alla popolazione, ma anche per raccontarla a chi non ne sa nulla. Franco Masini, cardiologo per alcuni anni Coordinatore medico dell'ospedale cardiochirurgico di EMERGENCY a Khartoum racconterà i primi mesi in ospedale dopo lo scoppio della guerra civile sudanese, mentre Lorenzo Palloni, disegnatore e sceneggiatore e parte della redazione della REVUE, parlerà del calendario annuale realizzato in collaborazione con EMERGENCY e di cosa sia il graphic journalism.

h 12 / 13 - PRIMA O POI...

con La Tram e Francesca Torre (modera Jacopo Masini)

La Tram e Francesca Torre, coppia artistica e compagne del collettivo Moleste, raccontano il viaggio in Afghanistan con EMERGENCY per la realizzazione della graphic novel “Finché l’ultimo canta ancora” e il loro impegno nella parità di genere nel mondo del fumetto. Se l'attivismo è in qualche modo un investimento sul futuro, può il femminismo farne a meno?

h 14:30 / 15:30 - AL PRIMO SGUARDO

con Andrea Serio e Manuele Fior (modera Jacopo Masini)

È possibile catturare un pezzo di mondo al primo sguardo? O immaginare qualcosa e tramutarla in un disegno, un’illustrazione o un fumetto esattamente come pensavamo? Ce lo raccontano Andrea Serio e Manuele Fior, due tra i più importanti autori, disegnatori e illustratori contemporanei, parlandoci del modo in cui hanno costruito nel corso del tempo il loro segno e il loro modo di vedere le cose, entrambi riconoscibili al primo sguardo.

h 16 / 17 - IL PRIMO INCONTRO

con Bianca Bagnarelli e Andrea Settimo (modera Jacopo Masini)

Ci sono molti modi di incontrarsi e incontrare gli altri. Nella vita, nel mondo dell'arte, in quello del fumetto e in giro per il mondo. Dagli incontri programmati o da quelli casuali nascono grandi occasioni. A parlarcene sono Bianca Bagnarelli - grande disegnatrice e illustratrice, autrice di una iconica copertina del New Yorker - e Andrea Settimo - importante disegnatore e illustratore per Coconino Press e altri editori - che sono anche compagni nella vita e di svariate avventure nel mondo del fumetto. A partire dal loro primo incontro.