Caffetteria e punto lettura, al via a marzo il restyling della biblioteca Cognasso

Partiranno a marzo, e termineranno entro fine 2026, i lavori di riqualificazione della biblioteca “Francesco Cognasso” di via Orvieto (quartiere Lucento). Nel progetto è previsto il riallestimento degli arredi per gli spazi interni ed esterni, oltre alla dotazione di nuove infrastrutture digitali per facilitare la fruizione di contenuti e servizi al cittadino.

Gli interventi

Nelle aree pubbliche vicino alla biblioteca sono previsti interventi manutentivi sulle pavimentazioni stradali e sui marciapiedi, con abbattimento delle barriere architettoniche, riqualificazione di aree verdi, risanamento e potature di alberate. Prevista anche la manutenzione e l’adeguamento impiantistico dei magazzini e depositi bibliotecari di via Orvieto 57, all’interno dell’ex fabbrica Superga.

Caffetteria e punto giornali

Ma non finisce qui. All’interno degli spazi troveranno casa una caffetteria, un punto lettura per i giornali, spazi laboratoriali per l’alfabetizzazione informatica, una sala conferenze da 90 posti circa, spazi per le associazioni e per attività all’aperto.

Punto centrale

Il progetto si inserisce nel Piano Integrato Urbano della Città di Torino che prevede interventi di rigenerazione urbana sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che le ospita.

“La nuova biblioteca Cognasso rappresenterà un punto centrale per la cultura del territorio - così il coordinatore alla Cultura della Circoscrizione 5, Luigi Borelli -. La nuova sede data la vicinanza al centro civico, sarà inserita in un contesto denso di spazi pubblici, aperti e fruibili dai cittadini. Ringrazio l’assessora alla Cultura, Rosanna Purchia, e la dirigente Cognigni per la disponibilità a discutere insieme alla circoscrizione il modo migliore di integrare la nuova realtà culturale agli innumerevoli altri servizi offerti dal centro civico”. Al termine dei cantieri si procederà con l’allestimento.