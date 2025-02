Servizio civile, ultimi giorni per candidarsi con il Telefono Azzurro

Ancora pochi giorni per candidarsi alle posizioni di Servizio civile universale con la Fondazione S.O.S Il Telefono Azzurro ETS. La scadenza è fissata per giovedì 27 febbraio alle 14. 21 i posti disponibili in varie città d’Italia, di cui 3 a Torino.

Sono due i progetti di Servizio civile promossi quest’anno da Telefono Azzurro in collaborazione con AICS: “Educhiamoci in rete” e “In Ascolto”.

Il primo mira a tutelare e sostenere i giovani nel loro percorso sull’uso del digitale e dell’intelligenza artificiale, operando all’interno delle scuole. Il secondo progetto intende invece promuovere e sostenere i servizi a supporto dei bambini e degli adolescenti nella libera espressione dei bisogni e delle difficoltà.



Il ruolo dei giovani impegnati nell’esperienza di Servizio Civile sarà assimilabile a quello dei professionisti dell’aiuto e del sostegno alla persona, ossia professionisti capaci di lavorare in contesti difficili riuscendo ad avviare e sostenere uno scambio, diretto alla definizione o chiarimento dello stato di bisogno, degli interventi necessari, delle risorse da implicare, sia con le scuole sia con gli alunni e i familiari, ottimizzando e valorizzando le risorse in proprio possesso.

Per la città di Torino sono disponibili 3 posti per il solo progetto “Educhiamoci in rete. Le attività di Servizio civile si svolgeranno presso la sede della Fondazione SOS il Telefono Azzurro ETS Torino in Corso Carlo e Nello Rosselli 6.

I volontari selezionati per Torino riceveranno una formazione generale - seguita da una seconda più specifica - sull’operato e gli obiettivi di Telefono Azzurro e beneficeranno di un periodo di tutoraggio della durata di tre mesi. Saranno impiegati in attività di assistenza e supporto nell’attuazione delle iniziative previste dai programmi “Educhiamoci in rete” e “In Ascolto”.

In un primo tempo i partecipanti organizzeranno e predisporranno un questionario sull’uso del digitale e dell’intelligenza artificiale che verrà somministrato ai ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado; in un secondo tempo, procederanno all’analisi dei risultati e alla stesura di report. Si occuperanno inoltre di organizzare, progettare e realizzare il corso online “Educhiamoci in Rete” e mettere a punto laboratori per bambini e adolescenti sui rischi della rete. Infine, collaboreranno alla stesura di articoli volti a promuovere l’informazione e la prevenzione dei pericolosi fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e del gaming compulsivo.

Nelle diverse città e per entrambi i progetti del Servizio civile, gli operatori selezionati saranno inseriti nei progetti con un contratto dalla durata di 12 mesi per un impegno di 25 ore settimanali. Per lo svolgimento del servizio ai volontari sarà corrisposto un assegno mensile di € 507,30 e sarà loro rilasciato un attestato di partecipazione.

Interessante inoltre sapere che per gli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito, è prevista la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici e alle assunzioni di personale non dirigenziale avendo il 15% di posti riservati.

Per ulteriori informazioni: https://azzurro.it/servizio-civile-2/

Politiche giovanili: politichegiovanili.gov.it

Per qualsiasi informazione sui progetti di Servizio Civile di Telefono Azzurro è possibile scrivere anche all’indirizzo mail: serviziocivile@azzurro.it.