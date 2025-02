Just The Woman I Am: superate le 28 mila iscrizioni

Superate le 28mila iscrizioni! JUST THE WOMAN I AM, in programma il 7, l’8 e il 9 marzo a Torino sta per raggiungere le 30mila iscrizioni, obiettivo prefissato per la dodicesima edizione.

Dal 2014, l’evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino, attraverso una corsa–camminata di 5 km raccoglie fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro e accompagna per le vie del capoluogo piemontese i cittadini, le associazioni e i sostenitori, tutti accomunati dalla scelta di non mancare.

Una novità per l’edizione 2025: la partenza sarà alle ore 15.30 dal Parco del Valentino, viale Virgilio angolo viale Pier Andrea Mattioli, e l’arrivo in piazza Castello.

Dal 7 al 9 marzo 2025 tornerà anche il Villaggio della Prevenzione, uno spazio di promozione per le associazioni no profit, un’occasione di incontro, dialogo e festa tra il mondo accademico, l’eccellenza sanitaria italiana, i cittadini e le scuole. Quest’anno la nuova location del Villaggio della Prevenzione sarà ospitata nelle suggestive e centralissime piazza Castello e Piazzetta Reale, parte dei Musei Reali di Torino. Gli stand delle associazioni e dei supporter di JTWIA 2025 animeranno il cuore di Torino e gli storici palazzo Madama e palazzo Reale. Come ormai da anni sarà un evento nell’evento che accoglierà stand dedicati alle visite preventive gratuite (https://jtwia.org/visite-gratuite/), al counseling e alla presentazione delle associazioni no profit, a convegni e webinar divulgativi. Il villaggio verrà realizzato grazie al supporto dell’Università degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino, della Fondazione Collegio Universitario Einaudi, dell’Edisu Piemonte, dell’ASL Città di Torino, dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e delle numerose associazioni che ormai da anni aderiscono alla manifestazione; tutte le proposte verranno pubblicate su https://jtwia.org/villaggio-prevenzione/. JTWIA riproporrà il tradizionale Spazio Incontri in piazza con la suggestiva cupola trasparente, quest’anno in piazza Castello.

Per l’edizione 2025 JTWIA ha ottenuto nuovi fondi a sostegno della ricerca universitaria. Infatti, oltre alle quattro borse di studio finanziate con i fondi della manifestazione, verrà nuovamente erogato un assegno di ricerca donato dalla Camera di Commercio di Torino e due nuovi assegni donati da Stellantis Financial Services e da Tosetti Value.

Inoltre intrattenimento in piazza sul palco grazie al CUS Torino e a R101, nuovamente radio ufficiale dell’edizione 2025 che sarà presente a Torino con i suoi talent per intrattenere i presenti con la sua musica e un occhio di riguardo a solidarietà e inclusione, cifre distintive dell’emittente.

Queste le parole del Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio: “si stanno avvicinando i tre giorni di JTWIA. Sono particolarmente emozionato perché inizio a percepire il calore di tutta la città, la politica, i cittadini stessi e chi sta combattendo la propria battaglia contro il cancro. L’idea che JTWIA possa accumunare tutte queste persone e la felicità di esserci mi fa pensare che siamo sulla strada giusta. Sono coinvolti tutti i settori da quello economico a quello culturale, a quello formativo. Le circoscrizioni, la Città di Torino e numerosi comuni hanno aderito alla nostra manifestazione con percorsi accreditati sul territorio. Che tutto questo sia organizzato dal CUS Torino, con Università e Politecnico di Torino, mi riempie di orgoglio. L’obiettivo è sempre quello di far sì che attraverso lo sport si risparmino soldi per la sanità e pian piano ci stiamo riuscendo. Ringrazio infine Asl, Città della Salute, i supporter e le scuole che hanno scelto di essere al nostro fianco”.

I momenti clou dell’undicesima edizione, nei tre giorni di evento, saranno i seguenti:

- Venerdì 7 marzo ore 11.30: inaugurazione ufficiale in piazza Castello del Villaggio della Prevenzione. Inoltre alle ore 18.45 la Mole si illuminerà di rosa con il logo JTWIA come simbolo del sostegno del capoluogo piemontese alla ricerca universitaria sulla salute e sul cancro grazie al supporto della Città di Torino del Gruppo IREN

- Sabato 8 marzo: sul palco in piazza Castello “TRIBAL FLOW – Yoga for JUST THE WOMAN I AM” (dalle 11:30 alle 13:00, è necessaria la registrazione – info su https://jtwia.org/yoga-per-jtwia/) e “PhD Talks UniTo e PoliTo”, i dottorandi di UniTo e PoliTo si incontrano per dialogare sui loro progetti di ricerca, inizio ore 16.00.

- Domenica 9 marzo: sul palco in piazza Castello “PILATES&MOTION for JUST THE WOMAN I AM” (dalle 11:00 alle 12:30, è necessaria la registrazione – info su https://jtwia.org/pilatesmotion/). Partenza della DODICESIMA EDIZIONE di JTWIA alle ore 15.30 dal Parco del Valentino, viale Virgilio angolo viale Pier Andrea Mattioli, e arrivo in piazza Castello; ore 15.00 saluti istituzionali, ore 15.15 riscaldamento di gruppo.

Inoltre agli Istituti Scolastici è dedicato il programma del Villaggio della Prevenzione di venerdì 7 marzo. Supportato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l’Auditorium del complesso Aldo Moro (Via G. Verdi angolo Via Sant’Ottavio, al piano -1) accoglierà i ragazzi degli istituti scolastici di Torino e provincia. Gli studenti vivranno da protagonisti l’evento, partecipando attivamente agli interventi confrontandosi con consulenti ed esperti. Le associazioni presenti nel Villaggio della Prevenzione di piazza Castello e Piazzetta Reale, parte dei Musei Reali di Torino, saranno a disposizione degli studenti per visite gratuite e attività di divulgazione e prevenzione.

Infine domenica 9 marzo per il quarto anno consecutivo si svolgerà JTWIA “On the Water”. Due gli appuntamenti per l’edizione 2025. Al lago di Candia si terrà la prima gara regionale – Spring Regatta, tanti gli equipaggi dei circoli remieri piemontesi che come di consueto potranno gareggiare con le magliette della #JTWIA 2025. A Torino canoisti, canottieri e dragon boat sfileranno a partire dalle ore 11.00 sino alle ore 13.00 lungo le rive del fiume Po; alle ore 12.00 all’altezza del Borgo Medievale si terrà un saluto corale di tutti i partecipanti.