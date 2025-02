A None arrivano 25 nuove piante nell’area cani di via Beinasco

None accoglie ‘Piantiamo Alberi’, un’iniziativa green per sensibilizzare sul cambiamento climatico.

L’appuntamento è domani sabato 1° marzo, alle 14,30, all’area cani di via Beinasco. L’evento nasce dalla volontà del Lions Club Airasca None di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico, attraverso un gesto simbolico ma concreto: la piantumazione di 25 piante di pino donate dall’associazione Pini x Pine.

I Lions hanno presentato il progetto, seguito dal referente Daniele Geraci, al Comune dopo un confronto è stato scelto come luogo di piantumazione l’area cani di via Beinasco, con l’obiettivo di arricchire di verde uno spazio pubblico attualmente un po’ spoglio.

“Abbiamo scelto l’area cani, così questa iniziativa sarà utile non solo per sensibilizzare sull’importanza del verde, ma anche per dare nuova vita a quest’area e rinnovarne l’aspetto” sottolinea il vicesindaco Domenico Demuro, che ha la delega all’Ambiente.

L’invito a partecipare all’evento è rivolto alle scuole, alle famiglie e ai ragazzi dell’oratorio.