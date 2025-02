Grugliasco premia 4 agenti e il comandante della Polizia locale: 35 anni al servizio della comunità

In apertura dell'ultimo Consiglio comunale, mercoledì sera si è svolta una breve cerimonia per 4 agenti della Polizia locale di Grugliasco e per il comandate Massimo Penz.

Il riconoscimento riguarda gli agenti che hanno più di 35 anni di servizio continuativo presso i Corpi di Polizia locale. A consegnare le mostrine e le medagli il Presidente del consiglio comunale Luigi Musarò, il Sindaco Emanuele Gaito e l'Assessore alla Polizia locale e alla sicurezza Raffaele Bianco.

Insieme hanno appuntato al petto una medaglia e una mostrina al dirigente-comandante del Corpo di Polizia locale Massimo Penz, in servizio presso i Corpi di Polizia Locale dal 12 gennaio 1984 e dal 13 gennaio 1986, presso il Comune di Grugliasco; al Commissario Dario Calderini, in servizio presso il Corpo di Polizia Locale Comune di Grugliasco dal 13 gennaio 1986; al Commissario Daniela Cavallari, in servizio presso il Corpo di Polizia Locale Comune di Grugliasco dal 13 gennaio 1986; all'Ispettore Capo Raffaele Capizzi, in servizio presso il Corpo di Polizia Locale Comune di Grugliasco dal 13 gennaio 1986; l'Assistente Domenico Laganà, in servizio presso il Corpo di Polizia Locale Comune di Grugliasco dall'1 settembre 1987.

Ad accogliere gli agenti del corpo di Polizia Locale, la Banda musicale di Grugliasco, una piacevole sorpresa per gli agenti accolti da una marcia e dall'immancabile inno nazionale che ha chiuso la cerimonia.