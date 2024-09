Dopo i vandali, riparati i giochi d'acqua dei giardini Madre Teresa

Tresso: "Investito su aree giochi in aree critiche"

Ad intervenire anche l'assessore al Verde Francesco Tresso, che commenta: "La Città ha investito molto sulla realizzazione delle aree giochi innovative in alcune aree socialmente più critiche, rivolte anche a chi non ha la possibilità di passare l'estate fuori città: in questo senso i giochi d'acqua sono stati davvero molto apprezzati e frequentatissimi in tutte le ore del giorno".