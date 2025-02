L'ex Cesm pronto a rinascere: arriva il bando per definire il suo futuro

È in arrivo un nuovo futuro per l'ex Cesm di via Cena, nel quartiere Rebaudengo. La Città ha pubblicato un bando, rivolto ad associazioni ed enti senza scopo di lucro, per ridare vita allo stabile di via Giovanni Cena 5 da tempo abbandonato.

Oltre 500 residenti chiedono la riqualificazione

Una riqualificazione richiesta a gran voce anche dai residenti della Circoscrizione 6: era ben 523 i cittadini che avevano sottoscritto la petizione per chiederne il recupero. I residenti si erano già mobilitati nel 2022 preoccupati per le sorti dell'edificio, in disuso dal 2017 e negli ultimi anni preso di mira da ladri e vandali.

La struttura

Oggi arriva la risposta del Comune. Originariamente sede di una scuola materna con relativo alloggio del custode, la struttura successivamente è stata ampliata per ospitare il C.E.S.M. (Centro Educativo Speciale Municipale)

L'immobile oggi è costituito da un pianterreno ed un seminterrato, circondato da cortile esterno di poco meno di 3mila metri quadrati.

La Città punta a destinare l'immobile ad attività in campo sociale, socio-assistenziale o sanitario e politiche per la riduzione delle disuguaglianze; crescita culturale dei cittadini e tutela dei beni culturali; interventi a carattere educativo; tutela dell’ambiente e degli animali; attività ricreative, sportive, di cooperazione allo sviluppo e iniziative di cooperazione internazionale.

Chi può partecipare

Possono partecipare al bando le associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso. Sono escluse le imprese sociali, comprese le cooperative sociali, anche se facenti parte di ATS.

I termini