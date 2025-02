Settimo, procedono i lavori per il nuovo comando della Polizia locale

Sono in corso in questi giorni i lavori di installazione delle pareti in legno del nuovo comando della polizia locale. La struttura sta prendendo forma in via Schiapparelli. Completate le fondamenta in cemento e il piano interrato, il cantiere sta proseguendo con la parte strutturale, in particolare le pareti in legno.

Il 21 febbraio la sindaca Elena Piastra, insieme agli assessori Angelo Barbat i e Alessandro Raso hanno visitato il cantiere, che dovrebbe concludersi entro il 2025.

Il nuovo comando sarà un edificio leggero, realizzato in larga parte in pannelli X-Lam, che garantiscono ottime prestazioni in termini di risparmio energetico e basso impatto ambientale. Sorgerà al posto dell'ex supermercato LD, che è stato demolito.

Il nuovo comando si svilupperà su tre piani, di cui due fuori terra e uno interrato. Al piano interrato saranno presenti prevalentemente locali tecnici e il garage delle auto del comando. Al piano terra, che sarà aperto al pubblico, saranno presenti l'area accoglienza e front office, la centrale operativa con il controllo degli impianti di videosorveglianza, l'ufficio verbali, l'ufficio territoriale e altri spazi. Al primo piano altri uffici, gli spogliatoi, una sala riunioni, l'armeria e la segreteria.

Verranno liberati oltre 500 metri quadri di superficie precedentemente edificata: all'esterno, sul lato verso via Schiapparelli, verrà ricavato uno spazio verde con aiuole.

Una volta ultimato, il nuovo comando porterà un nuovo servizio pubblico al Borgo Nuovo, valorizzando una parte di città finora priva di tali funzioni. Inoltre permetterà di liberare gli spazi dell'Ecomuseo, dove verrà collocato il Centro per l'impiego. La nuova struttura permetterà di migliorare il servizio di polizia locale, sia per locali studiati appositamente per l'attività, sia perché consentirà, a differenza di quanto avviene oggi, di ricoverare i mezzi in un unico luogo e dunque di ottimizzare gli spostamenti delle pattuglie.

L'opera fa pare di un piano complessivo di valorizzazione del Borgo Nuovo a partire dai servizi pubblici e in questo senso si integra con la nuova scuola Martiri, il punto PUOI di via Fantina, il Mu-Ch Museo della Chimica (tutti realizzati o in corso di realizzazione) e con la futura casa delle associazioni che sorgerà al posto dell'attuale mensa Olon, sempre in via Schiapparelli.