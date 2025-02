Tempo di ‘Sbarazzo’ e offerte per fare shopping a Pinerolo

I negozi di Pinerolo lanciano la giornata di fuori tutto di fine stagione. L’appuntamento è per domani, sabato 1° marzo, negli esercizi aderenti, che riporteranno la locandina dell’evento. ‘Lo Sbarazzo’ è un’opportunità di fare shopping per tutte le tasche, cogliendo anche occasioni lancio sulle nuove collezioni di abbigliamento e accessori. Inoltre il giorno seguente, domenica 2 marzo, le offerte continueranno nei negozi di via Buniva, per la presenza del mercatino.