Una strada scolastica per i bimbi della Sclopis, via ai lavori

“Con gli interventi di messa in sicurezza che saranno realizzati in prossimità della primaria Sclopis - precisa il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 1, Francesco Martinez - confermiamo l’attenzione per le strade scolastiche. In particolare, dopo l’introduzione della segnaletica, nei prossimi mesi, allargando il marciapiede antistante agli ingressi, sarà realizzata un’area di sicurezza che agevolerà l’ingresso e l’uscita da scuola, accogliendo una delle principali richieste dei genitori e della scuola. Per il futuro, pur tenendo conto della viabilità complessiva della zona, continueremo a valutare ulteriori iniziative che vadano in questa direzione”.