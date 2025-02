‘Quaranta ma non li dimostra’ per riempire container per il Burkina Faso

Una commedia in due atti organizzata dall’associazione Cuore Aperto in collaborazione con la Compagnia Teatrale ‘E mo’ verimmo’ di Airasca. Il ricavato andrà alla missione di monsignor Pier Giorgio Debernardi in Burkina Faso.

È la prima volta per ‘E mo’ verimmo’ a Villar Perosa. Nata nel 2000, ha adottato fin da subito uno stile che si rifà al teatro di Eduardo De Filippo, dando negli anni il proprio contributo a opere di beneficenza come la ricerca sui tumori a Candiolo e in Burkina Faso e l’acquisto di un ecografo per l’ospedale di Villa Trinidad in Argentina, città gemellata con Airasca.

L’iniziativa è partita da due chiacchiere sul lavoro tra Ciro Castiello, maresciallo e attore nella compagnia, e Nicola Sellitto, volontario di Cuore Aperto. E così è stato ideato e messo in piedi ‘Quaranta ma non li dimostra’, spettacolo che andrà in scena domani, sabato 1° marzo, al Teatro dell’oratorio in via Puccini 6 alle 21.

L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà utilizzato per l’invio di un container con aiuti umanitari a Ouagadougou. “Ultimamente abbiamo avuto uno spettacolo al mese quasi, per noi è importante andare avanti, in Burkina Faso c’è sempre bisogno di altri materiali”, spiega Cristina Zanon, presidente di Cuore Aperto. Una parte dell’incasso verrà dato alla parrocchia di San Pietro in Vincoli. “In tutti i nostri spettacoli, visto che la parrocchia ci dà sempre una mano, diamo qualcosa anche a loro, per l’oratorio: questo è doveroso perché possiamo utilizzare i loro locali, la sala, il teatro. È un riconoscimento per l’appoggio che ci danno” .