Dal cyberbullismo alla sicurezza: incontri sull'uso responsabile della tecnologia

Il crescente utilizzo di smartphone e piattaforme digitali rende il web un luogo ricco di opportunità, ma anche di rischi. In risposta a questa realtà, la città di Carmagnola offre un ciclo di incontri gratuiti per sensibilizzare la cittadinanza sull'uso consapevole delle tecnologie digitali. L'iniziativa, curata dalla dottoressa Marisa Bobbio, pediatra dell'Asl To5, e dal professor Roberto Marcotti, docente dell'IC Carmagnola 1, si terrà alla biblioteca Civica Rayneri-Berti, nel Museo Civico di Storia Naturale (parco Cascina Vigna, via San Francesco di Sales 188).