"No agli attacchi alla libertà di insegnamento e all’autonomia scolastica"

Il fatto che Ravello si rivolga direttamente alla Dirigente Scolastica per chiedere l'annullamento di una attività didattica e la messa in pregiudizio della libertà d'insegnamento, di fatto evidenzia una concezione della scuola subordinata al controllo politico, coerente con il progetto di autonomia differenziata che mira a condizionare l’istruzione, limitarne la libertà e ad asservire chi vi opera.

"Esprimiamo la nostra piena solidarietà allo storico e scrittore Eric Gobetti, alla Dirigente Scolastica Cosetta Borelli, al docente rappresentante di Dipartimento Giovanni Riccabone, ai docenti e alla comunità educante tutta dell’Istituto “Aldo Moro” di Rivarolo - spiegano -. La scuola non può diventare terreno di scontro per chi cerca visibilità politica: continueremo a difenderne con determinazione il suo ruolo di presidio democratico e di formazione critica, nel rispetto dei valori costituzionali".

Sullo stesso argomento si è espressa la Cgil Torino. "Sono anni che l’estrema destra di Fratelli d’Italia individua in Eric Gobetti - storico, autore di volumi e ricerche (una anomalia per l’estrema destra) - un bersaglio da etichettare come la fonte di un rovesciamento della storia, quella delle foibe, assunta dall’estrema destra strumentalmente come l’occasione per contrapporre, quasi fossero comparabili, la vicenda complessa e drammatica delle foibe alla storia della Resistenza fondativa della Repubblica e della Costituzione".