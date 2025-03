In piazza Carignano una manifestazione a sostegno dell'Ucraina

L'onda di proteste che inizierà oggi, 2 marzo 2025, a sostegno dell' Ucraina segna l'inizio di una nuova fase di manifestazioni, con i partiti di opposizione pronti a scendere in piazza. In prima linea si schierano il Pd, Azione, Italia Viva e Più Europa , uniti per far sentire la propria voce in favore dell'Ucraina.

Calenda ha voluto ringraziare il Pd e Più Europa per aver aderito all'iniziativa. A Torino si terrà dalle 17 in piazza Carignano. Altri due punti di riferimento saranno le piazze di Roma Milano, rispettivamente in piazza Santi Apostoli e piazza Mercanti. Le città che parteciperanno all'iniziativa comprendono anche Bologna e Napoli.

Il fronte dell’opposizione ha ribadito la sua determinazione a scendere in campo, come confermato dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha dichiarato: "Siamo pronti a metterci a disposizione di una grande piazza senza bandiere di parte, se non quella europea".