Per le strade di Torino la navetta senza autista. Per fine 2025 caricherà anche passeggeri

Fino a fine marzo i torinesi potranno vedere sulle strade della zona ospedali (Molinette, Sant'Anna e Cto) la navetta a guida autonoma. Ma la vera novità è che per fine 2025 il mezzo circolerà attorno al Campus Einaudi e per la prima volta ci saranno i passeggeri: a bordo previsti 8 posti a sedere.

La sperimentazione



Dopo una sperimentazione fallita di questa nuova tecnologia sotto la giunta Appendino, nelle scorse settimane la nuova navetta del progetto europeo IN2CCAM sta circolando per le strade di Torino. Complessivamente sono coinvolti 21 partner provenienti da 10 Paesi diversi .

L'obiettivo è vedere il minibus nel traffico cittadino: un test cruciale per valutare le sue prestazioni.

Un percorso nel cuore di Torino

La navetta automatizzata percorre un circuito ad anello di circa 5 km che si snoda tra via Genova, via Ventimiglia, corso Spezia e corso Maroncelli. Lungo il percorso sono presenti 17 incroci con semaforo, di cui 14 già abilitati alla trasmissione in tempo reale delle fasi semaforiche e 2 capaci di offrire priorità semaforica alla navetta.