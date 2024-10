Moncalieri, ultime ore 'di libertà': dal 1° ottobre si accendono le telecamere nella Ztl

A Moncalieri sono le ultime ore 'di libertà' per gli automobilisti. Dopo lo slittamento deciso ad inizio mese, dal 1° ottobre si accendono le telecamere nella nuova Ztl videosorvegliata del centro storico.

L'inaugurazione il 26 luglio

Inaugurata lo scorso 26 luglio, dopo oltre due mesi di sperimentazione, per dare in modo ai cittadini ed ai visitatori di adeguarsi alle nuove disposizioni, la grande novità entra in funzione: i varchi elettronici della zona a traffico limitato saranno accesi e quindi abilitati anche a sanzionare chi continuerà ad entrare in piazza Vittorio Emanuele.

Multe in arrivo, quindi, per chi non rispetta la segnaletica e prova a fare il furbo, ignorando gli orari della zona a traffico limitato istituita nel cuore della città. Da martedì 1° ottobre, poi, entra in vigore anche l’orario invernale della Ztl interna, che sarà attiva a partire dalle ore 20 (sino al 30 settembre scatta alle 18.30).

"Allargate" le maglie degli esenti

Negli ultimi giorni sono stati pure ridefiniti i criteri ed allargate le maglie delle autorizzazioni (ad oggi sono oltre 400 le richieste presentate alla Polizia municipale, ndr), con maggiore flessibilità concessa a delivery, consegne a domicilio e carico scarico merci anche delle auto.

L'accensione della Ztl, però, non ha spento le polemiche, con i contrari che proseguono la petizione online che ha superato quota 600: la modifica degli orari, che era al primo punto delle richieste, non è stata però accolta dall'amministrazione comunale.

Non si spengono le polemiche

I contrari alla Ztl, ma soprattutto alla pedonalizzazione h24 di piazza Vittorio Emanuele, sottolineano come gli affari delle attività del centro storico di Moncalieri rischiano di subire un colpo mortale dall'introduzione di questa novità e dal divieto di far passare le auto.

Il sindaco Paolo Montagna non intende innestare la retromarcia: "La Ztl non nasce per fare cassa, come sostiene qualcuno: siamo il Comune meno indebitato d’Italia, vogliamo semplicemente liberare spazi e restituirli alle persone, a partire da bambini e famiglie”.

Montagna: "Non si torna indietro"

"La strada è tracciata, il progetto continua. Il mio appello a tutti è di entrare in questo progetto, perché possa avere la resa migliore possibile e rendere questo luogo un unicum”, ha concluso il primo cittadino.