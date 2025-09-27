La sezione dell’Aib di Prali ha un nuovo pick-up

Lo hanno inaugurato sabato scorso e domani, domenica 28 settembre, lo consegneranno alla sezione Aib di Prali, che avrà così un nuovo pick-up antincendi boschivi. Gli Aib di Villar Perosa hanno acquistato un Ford Ranger cabina corta a 4 posti e lo assegnano alla sezione pralina, che è collegata ed è nata nel 2018, dopo gli incendi del 2017 che hanno funestato il Pinerolese: “Il mezzo è d’occasione e ci è costato circa 40.000 euro, compreso allestimento, di cui 3.000 provengono dalla Crt e 4.000 dall’Skf” dettaglia il responsabile Willy Ribetto.

Gli Aib villaresi sono una ventina e quelli pralini 5: “Vivendo e lavorando sul posto sono anche in grado di raggiungere più velocemente la media valle e fare un primo intervento in attesa di rinforzi” sottolinea Ribetto. Il nuovo mezzo sostituisce un Land Rover Defender e migliora la capacità di risposta a incendi: “Ha una vasca di 800 litri, contro i 300 del suo predecessore, ha un rimorchio e un naspo antincendio di 200 metri”. La cerimonia si terrà alle 11, in piazza Perro, all’interno della Festa della Patata.