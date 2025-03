Al Mercato Centrale, Thermocene: prima tappa della mostra immersiva tra impatto zero e cultura

Alle Antiche Ghiacciaie di Porta Palazzo apre il 5 marzo la mostra Thermocene, di Giorgio Ferrero, Rodolfo Mongitore (Mybosswas) & EX.

Un viaggio che intreccia musica, architettura, cinema e arte declinando il messaggio attraverso supporti differenti, per proporre una nuova coscienza collettiva riguardo alla nostra relazione con la natura. Una riflessione artistico-culturale che parte da una premessa: L’impatto zero non esiste.

La prima tappa di questo viaggio si terrà appunto a Torino, e si concretizzerà con una mostra che rimarrà visitabile al pubblico negli spazi più suggestivi di Mercato Centrale Torino. Nella sua forma espositiva, a cura di ARTECO, saranno infatti le Antiche Ghiacciaie del Mercato Centrale di Torino ad ospitare l'installazione della mostra Thermocene, che si presenterà come un'esperienza multimediale e immersiva, combinando elementi audio e visivi.

Il percorso della mostra si configura come una narrazione articolata in due aree distinte: la prima dedicata a una composizione sonora che riflette le esperienze acustiche raccolte in alta quota dai compositori Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore, mentre nella seconda sala una proiezione video a doppio canale ripercorrerà l’esperienza vissuta dai due sound artist in alta quota. L'acustica naturale delle ghiacciaie amplificherà la dimensione sonora dell'opera, in un dialogo tra arte e architettura del sito. Così facendo, le ghiacciaie diventeranno un luogo di riflessione sull'impatto umano sull'ambiente, attraverso un percorso che invita i visitatori a confrontarsi con la saturazione acustica causata dall'uomo, anche in luoghi remoti come le Alpi.

La mostra, visitabile gratuitamente, sarà ospitata nelle Antiche Ghiacciaie di Mercato Centrale Torino fino al 23 marzo.

Dopo la tappa torinese, si sposterà alla Biennale di Venezia 2025 e al Gamec di ⁠Bergamo.

Per info: https://www.mercatocentrale.<wbr></wbr>it/torino/info/