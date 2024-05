A 39 anni dalla tragedia dell'Heysel i tifosi bianconeri ricordano una ferita ancora aperta: "Dolore che non va via"

Per questa occasione, oggi l'associazione "Quelli di via Filadelfia " e quella dei parenti delle vittime dell'Heysel hanno organizzato una cerimonia commemorativa presso la biblioteca Italo Calvino, in piazzetta Vittime dello stadio Heysel.

" Il numero 39 riveste un significato particolare in cui è racchiusa la morte e la sofferenza di un triste evento - dichiara un rappresentante dell'associazione Quelli di via Filadelfia - Tutti insieme diciamo mai più un altro Heysel ".

" Sono passati 39 anni dall'immane tragedia - ricorda il presidente della Juventus Gianluca Ferrero - periodo nel quale abbiamo imparato a non ricommettere gli errori commessi quella sera. La Juventus abbraccia virtualmente i familiari delle vittime e i tifosi presenti alla cerimonia. La società per mantenere vivo il ricordo ci sarà sempre ".

"Da sei anni questa cerimonia è un appuntamento fisso, neanche il Covid era riuscito a fermare la cerimonia per mantenere in vita il ricordo - ha dichiarato il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri - Tra i 39 angeli c'era un ragazzo di dieci anni, tutte le istituzioni devono cercare di coinvolgere le scuole per far sì che il dramma successo alla Juventus o quello del grande Torino, devono essere trasmessi nelle generazioni future".