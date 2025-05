Pinerolo premia i suoi talenti Matteo Tortone e Anna Losano

La premiazione in Comune

Lui ha vinto un David di Donatello e lei è la protagonista della serie tv sulla Resistenza "Fuochi d'artificio". Poco fa il Comune di Pinerolo ha premiato i due talenti Matteo Tortone e Anna Losano con una cerimonia in Sala rappresentanza.

Tortone ha lasciato Pinerolo verso i 20 anni e si è definito "figlio senza terra", ma si è reso conto di come la storia del Pinerolese "mi ha dato lenti per capire cosa volessi raccontare e per guardare altri luoghi".

Losano si è detta orgogliosa che il messaggio di pace e libertà sia arrivato alla sua generazione ma anche ai bambini: "Durante un concerto di mio fratello, mi hanno chiesto autografi e di abbracciarmi". La premiazione, a cui ha partecipato anche l'Anpi donando un suo fazzoletto e un libro su Sergio Coalova, a ciascuno, si è chiusa con 'Bella Ciao' eseguita dai fratelli Losano: Federico al violoncello e Anna al violino e alla voce.