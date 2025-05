È ufficiale, James Cameron arriva a Torino il 9 e il 10 giugno

Tra smentite e riconferme, l'arrivo di James Cameron si è fatto attendere.

Il regista sarà a Torino il 9 e il 10 giugno per visitare la mostra The Art of James Cameron, allestita all’interno del Museo Nazionale del Cinema.

La sera del 9 giugno nella Mole Antonelliana riceverà il premio Stella della Mole, quale riconoscimento per il suo ruolo unico e innovativo nel mondo del cinema. Nella giornata del 10 giugno, in dialogo con Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema, James Cameron terrà una masterclass al Cinema Massimo. Orari e modalità d’accesso verranno comunicate a stretto giro.

L'arrivo del regista era stato rimandato a causa del suo impegno sull'ultimo capitolo della serie di Avatar. Ora la conferma.

La mostra è stata inaugurata il 25 febbraio scorso e in quell'occasione il direttore del Museo del Cinema aveva ribadito la venuta di Cameron: "Verrà e lo aspettiamo”. Promessa mantenuta e ora il regista di Terminator, Titanic e Avatar potrà visitare la retrospettiva a pochi giorni dalla sua chiusura (aperta fino al 15 giugno, ndr).

L’esposizione, ideata dalla Cinémathèque française, Parigi, in collaborazione con l’Avatar Alliance Foundation, raccoglie 300 oggetti originali tra cui disegni, dipinti, bozzetti, oggetti di scena, costumi, fotografie e tecnologie 3D.