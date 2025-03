Linee guida 2025, ecco l'avviso pubblico per la concessione ed erogazione di contributi

Come previsto dall'articolo 6 del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi numero 373, il Consiglio della Circoscrizione 2, nella seduta del 27 febbraio 2025, ha approvato la deliberazione (DELCI2 5/2025) sulle linee guida per concessioni ed erogazioni di contributi e di altri benefici economici ordinari per l'anno 2025.