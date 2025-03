La pizza acrobatica per fare del bene (e del buono) per i bambini dell'Ucraina

Una serata di solidarietà e spettacolo per regalare serenità e speranza ai bambini ucraini” questo è l’obiettivo dell’iniziativa “L’Italia più buona” promossa dalla giornalista e Ambasciatrice di Pace Claudia Conte che prenderà vita martedì 4 marzo presso il Monnalisa Bistrot di San Carlo a Montalenghe, dove i campioni del mondo di pizza acrobatica Pietro e Gabriele Asaro metteranno a servizio la loro arte per una causa speciale.

Grazie al supporto delle aziende piemontesi Molino Signetti e 958 Santero, i due pizzaioli acrobatici siciliani insieme al maestro pizzaiolo napoletano Bujo Mustafi prepareranno pizze per oltre 70 bambini ucraini (alcuni orfani di guerra attualmente in Italia e altri profughi di guerra che vivono in italia presso il centro Cascina Torta).



Ad accompagnare i bambini cinque sindaci dei comuni al fronte.

All’evento, che regalerà ai bambini un momento di gioia e spensieratezza in un periodo segnato dalle sofferenze e dalle difficoltà del conflitto ancora in corso, prenderanno parte personaggi delle istituzioni, ma non mancheranno anche amici del mondo o spettacolo e della cultura tra cui l'attore statunitense Daniel McVicar e il Fondatore dell'Accademia della Gentilezza Guido Stratta.

Special guest Francesco Asaro, bambino prodigio che a soli 11 anni apre i campionati del mondo di pizza acrobatica con le sue straordinarie esibizioni.



“Dedicare tempo e impegno ai bambini e in particolare ai bambini scappati dalla guerra rappresenta un grande gesto di generosità e affetto di

cui vi ringrazio e per il quale sono molto orgoglioso. Mi auguro che anche da serate come questa possano partire un messaggio e una speranza di solidarietà e di pace di cui questo nostro mondo ha tanto bisogno.” Queste le parole del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.





“L’Italia più buona” si inserisce all'interno della missione organizzata in occasione del triste terzo anniversario dall’invasione russa dell’Ucraina, sempre da Claudia Conte in collaborazione con l'Associazione La Memoria Viva, grazie alla quale i bambini, provenienti dalla martoriata regione di Kharkiv, hanno potuto visitare diverse città italiane, partecipando a eventi culturali e ricreativi, tra cui i celebri Carnevale di Viareggio e Ivrea. Inoltre, nel corso della loro permanenza in Italia, hanno avuto l’opportunità di vivere due incontri particolarmente emozionanti.



Nel primo, grazie all’impegno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e del suo presidente, Gabriele Gravina, hanno incontrato Andriy Shevchenko, presidente della Federcalcio ucraina. Nel secondo incontro, ancora più significativo, sono stati ricevuti in Vaticano da Papa Francesco, pochi giorni prima che le sue condizioni di salute si aggravassero e che fosse ricoverato al Gemelli. In questa occasione, le bambine hanno regalato al Santo Padre una speciale bambolina Vilna, realizzata da loro, che porta con sé una scheggia di un missile russo che aveva colpito gravemente Veronika, una ragazza ucraina sopravvissuta miracolosamente grazie a numerosi interventi in Ucraina e in Italia.



I piccoli hanno inoltre hanno consegnato una bambolina Vilna a Liliana Segre e Sami Modiano, tra gli ultimi testimoni della Shoah, e sono stati ospitati alla Camera dei Deputati dal Presidente della Commissione Cultura, l’onorevole Federico Mollicone, al Dipartimento della Protezione Civile e da Giuliano Amato, presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Treccani.