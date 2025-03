La Piadineria rivoluziona il gusto e questa volta guarda al Piemonte: arriva La Viteltonnè limited edition!

Un grande classico italiano in una nuova veste

La Piadineria continua a innovare e, dopo il successo della GranPolpetta, lancia La Viteltonnè, un’inedita piadina ispirata al celebre piatto piemontese. Una sfida alla tradizione, che unisce la morbidezza del magatello extra tenero alla cremosità della salsa tonnata, esaltata da lattuga croccante e due varianti di gusto: con capperi oppure con olio EVO al limone. Il contrasto tra il ripieno freddo e la piadina calda crea un’armonia perfetta, trasformando un’antica ricetta in un’esperienza gastronomica tutta da scoprire.

Innovazione e qualità: il segreto del successo

Il dipartimento Food Innovation de La Piadineria lavora costantemente per creare nuove proposte che esaltano i sapori della tradizione con un twist moderno. La scelta degli ingredienti è sempre mirata alla qualità: il magatello proviene da fornitori selezionati, la salsa tonnata è preparata con una ricetta bilanciata e la piadina, fatta con impasto proprietario, viene stesa, cotta e farcita al momento. Un’attenzione che ha reso La Piadineria il punto di riferimento per chi cerca gusto autentico e velocità senza compromessi.

Un menu in continua evoluzione

La Viteltonnè si aggiunge alle oltre 30 ricette che compongono il ricco menu de La Piadineria. Tra piadine classiche come la Leggenda (Crudo, Squacquerone e Rucola) e le opzioni più ricche come la Pollorollo, fino alle proposte vegetariane e plant-based, l’offerta è pensata per soddisfare ogni palato. Il menu include anche patatine fritte, insalate e piadine dolci, oltre a un’opzione dedicata ai più piccoli con l’Enjoy menu, che abbina una mini piadina a una bibita e un gadget a sorpresa.

Una crescita inarrestabile

Fondata nel 1994, La Piadineria è oggi la catena di ristorazione veloce in più rapida espansione in Italia, con oltre 450 punti vendita e una media di 70.000 piadine servite ogni giorno. Il 2024 si è chiuso con 60 nuove aperture e altrettante sono previste nel 2025, sostenute da un forte investimento sulle persone e sulla formazione. Con più di 3.300 collaboratori e 600 nuove assunzioni annue, l’azienda punta a consolidare la sua leadership nel fast casual food, offrendo prodotti freschi, genuini e innovativi, sempre nel segno della qualità e della tradizione.



