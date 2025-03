Micio Villaggio rischia di chiudere, una raccolta fondi per salvare i gatti del rifugio

Micio Villaggio rischia di chiudere i battenti. A 10 anni dalla nascita, infatti, si fa largo l'ipotesi di una prematura dipartita. Motivo che ha portato le volontarie a lanciare un appello: una raccolta fondi su GofundMe che ha fruttato, al momento, quasi 4mila euro.

Spese alle stelle

"Non siamo sicure di poter continuare nel nostro/vostro progetto - raccontano -. Perché le spese veterinarie, di gestione del rifugio, del cibo sono salite alle stelle e noi viviamo di aiuti privati, eventi, banchetti e auto tassazione delle poche volontarie che si donano anima, corpo e portafogli al rifugio. Abbiamo bloccato le entrate, stretto la cinghia ma la situazione è drammatica e se continua così ci vedremo costrette a chiudere".

L'appello

Da qui l'appello, diffuso anche via Facebook, per un piccolo aiuto "per permetterci di andare avanti, risollevarci e continuare ad aiutare i nostri ospiti e molti altri". I volontari hanno bloccato le entrate, ma restano comunque molti ospiti da sfamare e da curare, "E noi non possiamo abbandonarli, non possiamo non prendercene cura - concludono -. Stiamo cercando tutte le soluzioni possibili e immaginabili per uscire da questo incubo, che non ci fa dormire la notte perché i nostri mici sono dei figli per noi. Ora più che mai con il cuore in mano chiediamo a tutti voi un aiuto, quello che potete, per riuscire ad andare avanti. Se in tanti aderiscono a questo appello disperato, anche poco da parte di ognuno di voi, può diventare molto per noi. Vi preghiamo di aiutarci, perché questa volta non sappiamo come fare altrimenti per evitare di dover chiudere".

Disponibile una raccolta su GoFoundMe: https://gofund.me/d4576b77

Potete aiutare anche con satispay teaming.https://www.miciovillaggio.org/donazioni/