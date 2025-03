Crescita record: eVISO tra le aziende europee a più rapida crescita secondo il Financial Times

Con un tasso di crescita assoluto del 364,6% e un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 66,9%, eVISO si posiziona tra le prime 500 aziende europee per crescita e conquista tre primati di rilievo: in ordine di fatturato è terza tra le imprese italiane, terza nel segmento Energy in UE, e nella Top 10 in Europa nel segmento IT & Software come unica azienda italiana.

La classifica, realizzata dal Financial Times in collaborazione con Statista, premia le aziende che tra il 2020 e il 2023 hanno registrato le migliori performance in termini di crescita del fatturato. Questo riconoscimento rappresenta una conferma dell’eccellenza di eVISO, che ha saputo coniugare tecnologia, intelligenza artificiale e innovazione per offrire soluzioni all’avanguardia nel mercato dell’energia e delle materie prime.

“Essere tra le aziende più dinamiche d’Europa è una grande soddisfazione e una spinta ulteriore per continuare ad innovare,” ha dichiarato Gianfranco Sorasio, CEO di eVISO. “Questo risultato dimostra la validità del nostro modello di business e la capacità della nostra tecnologia di creare valore per clienti e partner.”

L’Italia continua a essere un punto di riferimento nella classifica FT1000, con una forte presenza di aziende innovative nei settori IT, software, energia e servizi finanziari. In particolare, il settore IT e software rappresenta un quinto delle aziende elencate, mentre l’energia e le utilities si confermano ambiti strategici per l’innovazione e lo sviluppo.

Il posizionamento di eVISO tra le prime 10 aziende IT per fatturato e nella Top 5 del settore Energy a livello europeo evidenzia il ruolo chiave dell’azienda nel panorama tecnologico ed energetico. La sua crescita è il risultato di una strategia basata su dati, efficienza operativa e un utilizzo avanzato dell’intelligenza artificiale, che le ha permesso di distinguersi in un mercato sempre più competitivo.

La classifica completa e il rapporto dettagliato saranno disponibili online e in stampa il 27 marzo 2025, offrendo un'analisi approfondita dei settori, dei paesi e delle tendenze emergenti.

Per maggiori informazioni sulla classifica FT1000, è possibile visitare il sito del Financial Times.