Rifiuti abbandonati in Quadrilatero: “Ma non erano meglio i cassonetti?” [FOTO]

Discariche a cielo aperto nella zona centrale di Torino. Rifiuti che attirano topi e volatili, con il tanfo che, col caldo, viene su per le vie di una delle zone più eleganti della Città.

È la segnalazione che arriva da un lettore che ha fotografato le condizioni dei cestini ricolmi di immondizia e con sacchi di rifiuti abbandonati nei pressi dei bidoni condominiali del porta a porta in zona via Valdocco, corso Palestro e piazza Antonicelli. Rifiuti accumulati non lontano dal Polo del ‘900.

“Ma non erano meglio i cassonetti in strada - è quanto sostiene il lettore - adesso, oltre al costo del servizio Amiat, schizzato alle stelle, c’è un maggiore impatto sull’ambiente con il traffico mostruoso per i mille e più camioncini che girano come trottole impazzite per tutta la città e migliaia di bidoni nuovi prodotti. Il risultato è che qui c'è più immondizia di prima in strada e nei cortili."