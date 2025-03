Lavoratrici, immigrate, partigiane, mondine: le donne raccontano la storia italiana

Domenica 9 marzo, il Teatro Bellarte ospiterà Donne, uno degli spettacoli più acclamati di Tedacà. Dopo anni di tournée in giro per l'Italia, l’opera scritta e diretta da Simone Schinocca ritorna nella sua città d’origine con le attrici Valentina Aicardi, Francesca Cassottana e Costanza Maria Frola. La rappresentazione inizierà alle ore 19 e offrirà al pubblico un’occasione unica per immergersi nella storia del Novecento italiano attraverso uno sguardo tutto al femminile.

A quindici anni dal suo debutto, Donne si conferma come uno spettacolo di grande successo e di profonda rilevanza sociale. Vincitore di diversi premi teatrali e con oltre cento repliche all’attivo in tutta Italia, l’opera racconta la storia del secolo scorso attraverso le voci e le esperienze di donne che hanno vissuto e lottato nei momenti più significativi della storia italiana: dalle mondine alle partigiane, dalle immigrate alle lavoratrici.

Lo spettacolo è un viaggio che attraversa le grandi trasformazioni sociali e politiche vissute dalle donne: dalla vita rurale degli anni ‘40 alla Seconda Guerra Mondiale, dall’abolizione della Legge Merlin al Boom Economico, fino ai temi attuali come il lavoro, l’istruzione, il matrimonio e la violenza di genere. Tra ironia ed emozione, la narrazione conduce il pubblico attraverso eventi storici e storie personali di donne che hanno rotto stereotipi e sfidato i pregiudizi della società patriarcale.

Uno degli elementi distintivi della messa in scena è la sua semplicità evocativa: un grande baule contenente oggetti e vestiti che segnano ogni tappa della narrazione e che, di volta in volta, si trasforma in scenografia dinamica, diventando treno, piazza o stanza della memoria. Uno dei momenti più toccanti è il “gioco delle prime”, in cui vengono raccontate le storie di donne che, sfidando le convenzioni del loro tempo, hanno ottenuto traguardi straordinari.

Un capitolo particolarmente intenso dello spettacolo è dedicato alla violenza sulle donne, tema affrontato con delicatezza e incisività. La vicenda di Lucia Annibali, sfregiata con l’acido per un atto di violenza organizzato dal suo ex fidanzato, diventa spunto per riflettere sui diritti conquistati dalle donne e sulle battaglie ancora in corso per l’uguaglianza di genere.

Dopo il debutto nel 2009 come evento di chiusura della Biennale Democrazia di Torino, Donne ha calcato i palcoscenici di numerose città italiane, tra cui Roma, Cagliari, Palermo, Reggio Calabria, Macerata e Campobasso. Lo spettacolo è stato inoltre ospitato in festival nazionali e rappresentato per il pubblico dell’Istituto Penale per Minorenni "Ferrante Aporti" nell'ambito del progetto "Tournée dei sogni" di Dreams For Teens.

L’appuntamento con Donne è per il 9 marzo al Teatro Bellarte, in via Bellardi 116, Torino. I biglietti sono disponibili al prezzo di 11 euro (intero) e 9 euro (ridotto), con possibilità di acquisto sul sito www.tedaca.it/spettacolo-donne-torino. Per informazioni è possibile scrivere a biglietteria@tedaca.it