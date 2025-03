Tra Pink Floyd e Daredevil, a Torino torna l'appuntamento con la Fiera del Disco e del Fumetto

Il 2025 delle Fiere del Disco e del Fumetto inizia, come ormai di consueto, con una “special edition” congiunta delle due manifestazioni. Una storia ultraventennale

La Fiera del Disco e la Fiera del Fumetto hanno ormai una storia più che ventennale: nate nel 2002, sono presto diventate un punto di riferimento - non solo cittadino o regionale - nei rispettivi settori; il tutto senza mai abbandonare la loro storica location: il mercato coperto di Piazza Madama Cristina.

Anche quella di una edizione congiunta delle due fiere nel mese di marzo è diventata da qualche anno una piacevole consuetudine, richiesta a gran voce dagli appassionati tanto da convincere gli organizzatori LUCAS e Kolosseo a riproporre ogni anno l’evento, che di fatto apre le danze sulla stagione delle grandi fiere dedicate al Vinile e ai Comics. Ottanta espositori da tutta Italia

Il 9 marzo la Fiera del Disco e la Fiera del Fumetto tornano dunque in una straordinaria edizione congiunta in Piazza Madama Cristina dalle 9 alle 18. Circa 80 espositori da tutta Italia porteranno infatti a Torino tutto il meglio della musica e dei comics degli ultimi 100 anni.

La parte musicale offre agli appassionati pezzi particolarmente interessanti: il leggendario album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd vedrà presenti due prime stampe, una delle quali USA completa dei due poster e sticker originali. Gli appassionati di jazz troveranno i dischi più belli della “Blue Note Records” con rarissime e quotate stampe originali, tra le quali quella di Miles Davis Volume 1.

Davvero per intenditori e collezionisti, poi, la presenza in Fiera di Kak, unico disco della omonima band californiana di rock psichedelico: alla sua uscita nel 1969 il disco floppò clamorosamente, portando perfino allo scioglimento istantaneo della band. Eppure l'album divenne in seguito una rarità ricercata dai collezionisti, ristampato come bootleg e in seguito ufficialmente come CD. Ma ovviamente, a parte i pezzi da collezione, ci sarà musica (vinili, CD, fanzine, biografie di musicisti, ecc.) per tutti i gusti e per tutte le tasche. Dai Pink Floyd a Daredevil

Gli appassionati del Fumetto troveranno invece, oltre ad uno stand dedicato a Diabolik, il numero 1 dell’Uomo Ragno, prima pubblicazione in Italia datata 1970 ad opera dell’Editoriale Corno. Spazio anche alle migliori graphic novel e alle opere dei grandi autori del fumetto, tra le quali Daredevil – Born Again, la strepitosa run scritta da Alan Moore dedicata al vigilante cieco, sugli schermi di Disney+ proprio in questi giorni con Charlie Cox nel costume cremisi di Daredevil e Vincent D’Onofrio nei panni di Kingpin.

Da segnalare, poi, i primi numeri di Topolino in libretto, risalenti agli anni ’40. Da non perdere infine l’ampia sezione dedicata a magliette, modellini, action figure, gadget, tavole originali. Graphic novels, manga, il grande fumetto italiano, i classici di Walt Disney, Diabolik, Tex, Dylan Dog e i fumetti della Bonelli, figurine da collezione, le migliori case editrici indipendenti, pezzi storici: il tutto sia per collezionisti molto esigenti che per semplici appassionati e curiosi.