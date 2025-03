La beffa dei giganteschi pali in acciaio, montati per le Luci d’Artista ma mai utilizzati

Quegli enormi pali in acciaio, a detta di qualcuno, "gridano vendetta". Montati ai giardini Pugno di via Negarville, davanti alla chiesa di San Luca, non sono mai stati utilizzati e - di fatto - oggi sono un bel pugno nell'occhio per chi vive nella zona sud di Mirafiori.

Mai utilizzati

Collocati prima dello scorso Natale per ospitare le Luci d’Artista, ma alla fine lasciati al loro destino. "Ben dieci - commenta il consigliere del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 2, Juri Bossuto -. A mio avviso uno spreco, considerando che il progetto Luci ha traslocato in piazza Santi Apostoli. Mentre i pali in acciaio sono rimasti. Di certo il loro impianto avrà avuto un costo non indifferente, un bello spreco". E ancora: "Perché non usarli in maniera intelligente mettendo delle vele per creare una zona d’ombra?".

Se ne parla a Natale

Sul caso è intervenuto il presidente del centro civico, Luca Rolandi, che ha parlato di un "utilizzo spostato all'anno successivo, sempre per Natale". Fattore ribadito nel corso di un incontro pubblico con i cittadini di Mirafiori dall'assessore alla Cultura, Rosanna Purchia. "Con una piazza così bella non sarebbe male pensare a utilizzare qui, nel 2025, le Luci d'Artista".