Con Casa Crescent, a Torino le mezzelune si "specchiano" nei palazzi della Crocetta

La città di Torino è, tra le altre cose, ricca di diversi stili architettonici che, nel tempo, ne hanno arricchito lo skyline. Tra questi vi è, addirittura, una "mezzaluna".

Sì, avete capito bene. Nel cuore del centro cittadino, ed in particolare del quartiere Crocetta, c'è un edificio soprannominato così per la sua forma insolita che la ricorda: casa Crescent, mezzaluna in inglese.