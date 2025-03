Meteo, settimana perturbata e molto variabile

Una settimana perturbata e molto variabile: questo dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni. Da ieri sera si è infatti aperto un periodo molto perturbato, con piogge e tempo instabile che si alterneranno a temporanee pause in breve tempo per tutta la settimana. Temperature tipiche della stagione.

Intanto ieri abbiamo avuto ottime precipitazioni distribuite su tutto il territorio. Per quanto riguarda la neve abbiamo avuto come accumuli (dati Arpa): Prali 39 cm, Ceresole reale 29 cm, Bardonecchia 20 cm, Sestriere 20 cm. Accumuli oltre 20/30 cm in quota anche su Alpi valdostane, anche oltre 50 cm su Alpi cuneesi.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi lunedì 10 a venerdì 14 marzo. Correnti sudoccidentali legate a un'area di bassa pressione tra Spagna e Francia piloteranno frequenti perturbazioni durante la settimana. Piogge e rovesci interesseranno un po' tutte le regioni del Nord Ovest, in particolare la Liguria. Difficile stimare dei tempi precisi dei vari passaggi instabili. Molto probabilmente si inizierà stasera su Liguria e Piemonte, poi temporaneo miglioramento domani in giornata e nuova perturbazione in serata più diffusa. Tra mercoledì e giovedì molto variabile con rovesci sparsi e irregolari, mentre venerdì potrebbe esserci una nuova perturbazione piuttosto corposa. La quota neve in montagna rimarrà generalmente attorno ai 1200/1500 m, localmente più in basso in caso di forti precipitazioni.

Temperature in media con il periodo anche se subiranno forti oscillazioni proprio a causa di questo alternarsi piuttosto rapido di fasi di maltempo e stabilità. Le massime saranno generalmente comprese tra 10 e 13 °C, mentre le minime tra 5 e 7 °C su pianure. Nonostante la forte instabilità i venti saranno generalmente deboli variabili.

Tendenza fine settimana Anche il fine settimana dovrebbe essere caratterizzato da tempo perturbato, anche se probabilmente in misura minore. Ne sapremo di più ai prossimi aggiornamenti.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/667-Stagionali_Aprile_2025.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html